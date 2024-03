Najpiękniejsze kościoły w Polsce. Zachwycają się nimi nie tylko w Wielkanoc

Święta Wielkanocne w Polsce

Wielkanoc uważana jest za najważniejsze święto chrześcijańskie. Ważniejsze nawet od Bożego Narodzenia! Wielkanocny tydzień, zwany Wielkim Tygodniem, to okres, w którym wierni wspominają najważniejsze wydarzenia z ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa, a także moment jego Zmartwychwstania. Ostatnie trzy doby tego tygodnia, czyli Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania, znane są jako Triduum Paschalne. W te dni tłumy wiernych gromadzą się w świątyniach, by wspólnie przeżywać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, Wielkanoc nie ma stałej daty w kalendarzu. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono bowiem, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. W tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 31 marca.

Najpiękniejsze świątynie w Polsce

Święta wielkanocne to czas, gdy kościoły wypełnione są po brzegi. To też doskonały moment, by wykorzystać dzień wolny od pracy i odwiedzić nie tylko swoją parafię, ale również zwiedzić inne. W Polsce nie brakuję pięknych świątyń, które mogą pochwalić się wyjątkową architekturą i historią. Rozsiane są na terenie całego kraju. My wybraliśmy 16 najpiękniejszych kościołów w Polsce, które warto zobaczyć. Zapraszamy do poniższej galerii zdjęć. Te budowle naprawdę warto zobaczyć na własne oczy.

