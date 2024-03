Najpiękniejsze paznokcie na Wielkanoc. Te wzory będą prawdziwym hitem

To koniec! Ojciec Rydzyk zamyka interes. To ostatni moment na zakupy

Wielkanoc 2024. Jaki wzór na paznokcie?

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Okres świąteczny to czas, kiedy zakładamy odświętne ubranie i chcemy prezentować się jak najlepiej. Dbamy wówczas o każdy szczegół, nie zapominając o często spracowanych podczas przedświątecznych przygotowań dłoniach i paznokciach. Panie chcą wyglądać na święta elegancko i z klasą, zarówno idąc do kościoła święcić pokarmy, jak również spotykając się z najbliższymi przy świątecznym stole. Co więcej, odpowiednio zrobiony manicure to klucz do tego, by cieszyć się pięknymi paznokciami również po Wielkanocy!

W święta wielkanocne królują kolorowe pisanki, jajka, kurczaczki, króliczki, baranki i bazie. Wielkanoc, ze względu na porę roku, w którą ją obchodzimy, kojarzy się też z pierwszymi oznakami wiosny, jak np. zieloną trawą czy pierwszymi kwiatami. Czy jednak te same motywy sprawdzą się podczas ozdabiania paznokci? Jakie wzory wielkanocne na paznokcie będą modne w 2024 roku? Na topie są pastelowe kolory i delikatne kwiatki, ale nie tylko.

Najpiękniejsze paznokcie na Wielkanoc - inspiracje

Pastelowe, nudziaki, a może coś bardziej wielkanocnego z efektem kolorowej pisanki lub żółtego kurczaczka? Jeśli nie masz pomysłu na paznokcie wielkanocne, koniecznie odwiedź naszą galerię zdjęć. Przygotowaliśmy moc inspiracji! Każda kobieta z pewnością znajdzie coś dla siebie, zarówno ta, która gustuje w stonowanym manicure, jak i ta kochające mocne, kolorowe akcenty.

