To najpiękniejszy park na świecie? "Warszawski Central Park". Trwa głosowanie

PRESTIŻOWY KONKURS

Najpiękniejszy park na świecie znajduje się w Warszawie? Wygląda zupełnie jak Central Park w Nowym Jorku

Warszawa zyskała nowe, spektakularne miejsce, które zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Pole Mokotowskie, po gruntownej przebudowie, stało się zieloną perełką stolicy i zyskało miano "warszawskiego Central Parku". Nic dziwnego – jego nowa odsłona sprawia, że porównania do nowojorskiego odpowiednika są jak najbardziej uzasadnione. To właśnie ten park został nominowany do prestiżowej nagrody Building of The Year 2025 w kategorii "Przestrzenie publiczne i architektura krajobrazu".