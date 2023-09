Najzabawniejsze nazwy ulic w Warszawie. Skąd się wzięły?

Najdziwniejsze nazwy ulic w Warszawie

Ulic i uliczek w Warszawie nie brakuje. Każda z nich ma swoją nazwę i historię. Śmiało można stwierdzić, że pomysłowość w nazewnictwie nie zna granic. Obok popularnych nazw ulic jak np. Stefana Batorego czy Słoneczna, trafiają się również takie, które przyciągają uwagę swoją niecodziennością. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej najzabawniejszym i najbardziej zaskakującym nazwom ulic w stolicy. Mimo tego, że większość warszawiaków zna swoją okolicę, to nie ma pojęcia o istnieniu tych ulic, a tym bardziej skąd pochodzą ich nazwy. Co więcej, wyjaśnienia skąd się wzięły, są równie nieoczywiste, co same ulice.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, skąd się wzięły i co oznaczają te nazwy, wejdź w poniższą galerię zdjęć. Przy okazji możesz sprawdzić, które mogą wywołać uśmiech na twarzy, a które mają ciekawą historię.