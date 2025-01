Nawet 8 lat więzienia za zniszczenie pomnika Syrenki. Straty wyceniono na ponad 360 tysięcy złotych

Tajemnicze zaginięcie nastolatki. Wyszła do szkoły, nie wróciła do domu. Policja publikuje zdjęcia dziewczyny

Protesty Ostatniego Pokolenia rozpoczęły się od głośnego zakłócenia koncertu w Filharmonii Narodowej. Po kilku miesiącach sąd uznał dwie młode kobiety za winne popełnienia zarzucanych im czynów i wymierzył im karę miesiąca ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin. Sąd zasądził też od aktywistek zwrot kosztów postępowania. Niedługo po przerwaniu koncertu grupa przeprowadziła kolejną głośną akcję.

8 marca członkinie Ostatniego Pokolenia oblały pomarańczową farbą pomnik warszawskiej Syrenki. Rzeźba doznała poważnych uszkodzeń, a straty wyceniono na ponad 361 tys. zł.

− Julia P. i Marianna J. są oskarżone o to, że wspólnie i w porozumieniu dokonały uszkodzeń rzeźby, niecki fontanny i cokołu kamiennego z piaskowca będącego częścią pomnika z 1938 r. autorstwa Ludwiki Nitschowej, będącego zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego − powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Obie podejrzane nie przyznały się do popełnienia zarzucanego im czynu i odmówiły składania wyjaśnień.

Mimo kontrowersji, Ostatnie Pokolenie nie zaprzestało swoich działań. W czerwcu grupa zakłóciła wiec Donalda Tuska. Lato przyniosło eskalację działań – blokady objęły największe arterie miasta, w tym Wisłostradę. Aktywiści zablokowali także konwój Taylor Swift w drodze na koncert na Stadion Narodowy. W kolejnych miesiącach aktywiści zniszczyli fasadę Złotych Tarasów i rozpoczęli cykliczne blokady Wisłostrady. Na koniec roku sądy zaczęły rozpatrywać kolejne sprawy przeciwko aktywistom. Tak jak pierwszy wyrok był „symboliczny”, tak za zniszczenie pomnika może grozić im nawet 8 lat więzienia.

Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę. Wielka akcja policji