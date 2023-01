Odetną wodę

Nie będzie wody w kranach. Utrudnienia w kilku dzielnicach Warszawy. Mamy listę ulic

To jest bardzo ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W najbliższych dniach w kilku dzielnicach będzie problem z dostępem do wody. Planowane przez MPWiK przerwy w dostawie obejmą m.in. Śródmieście, Wilanów i Targówek. Przygotowaliśmy informator z wyszczególnionymi nazwami ulic, na których zabraknie wody w kranach. Przerwa w dostawie dotyczy okresu od 19 do 26 stycznia 2023 roku.