Ale afera!

Nie chciał mu przygotować ciepłej przekąski w sklepie. Klient go pchnał, kasjer wyciągnął pałkę. Rozpętało się piekło!

„Awantura w sklepie!” - takie zgłoszenie dostali policjanci z Ochoty, gdy w jednym ze sklepów kasjer odmówił przygotowania klientowi ciepłej przekąski. Między mężczyznami doszło do szarpaniny. Gdy policjanci dotarli na miejsce, zobaczyli zakrwawionego 57-latka. Okazało się, że młody kasjer pobił go m.in. pałką! 22-latek trafił do policyjnej celi.