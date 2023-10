Tata poszukiwanego 16-letniego Krzysia zadzwonił do żony. Szokujące znalezisko na środku Wisły

Sytuacja miała miejsce w sobotę, 30 września. Strażnicy miejscy podczas patrolowania okolic nadwiślańskich bulwarów zauważyli mężczyznę z zakrwawioną twarzą. Podczas krótkiej rozmowy poszkodowany powiedział, że został brutalnie zaatakowany przez grupkę czterech mężczyzn.

– Podeszli do niego i grożąc mu, że wrzucą go do Wisły zażądali wydania piwa. Jeden z napastników słysząc odmowę kopnął 39-latka w twarz – przekazał w komunikacie referat prasowy stołecznej straży miejskiej.

Poszkodowany mówił dalej. Dodał, że sprawcy pobicia oddalili się w kierunku Płyty Desantu. Bardzo dokładnie opisał w jaki sposób wyglądali. To pomogło funkcjonariuszom odnaleźć agresorów.

Zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 20 do 26 lat. Na miejscu pojawił się patrol policji oraz pogotowie ratunkowe. Poszkodowany z podejrzeniem złamania kości nosowej został przewieziony do szpitala. Napastników przekazano policji.