Pogoda w Warszawie: 9-11 października

Początek weekendu w Warszawie okaże się deszczowy i wietrzny, co może wpłynąć na piątkowe plany. Sobota i niedziela przyniosą zmianę – wiatr wyraźnie osłabnie, a opady, jeśli w ogóle się pojawią, będą niewielkie. Niestety, przez całe trzy dni niebo pozostanie w dużej mierze zasłonięte chmurami. Wahania temperatury w ciągu dnia będą niewielkie.

Piątek zacznie się deszczowo

Pierwszy dzień weekendu, 9 października, upłynie w Warszawie pod znakiem słabych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 15 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 11°C. Pogodę popsuje jednak dość silny wiatr, którego prędkość wyniesie średnio 6 m/s. Będzie to najbardziej dynamiczny i wilgotny dzień nadchodzącego weekendu.

Co przyniesie sobota i niedziela?

W sobotę aura wyraźnie się uspokoi. Przede wszystkim osłabnie wiatr – jego prędkość spadnie do około 3 m/s. Choć na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, prognozy wskazują na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo opadów. Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo podobna do piątkowej i sięgnie 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już chłodniejsza, z temperaturą na poziomie około 10°C.

Niedziela, 11 października, przyniesie kontynuację sobotniej aury. Dzień będzie pochmurny, ale spokojny, z wiatrem wiejącym z podobną prędkością około 3 m/s. Temperatura w ciągu dnia nie ulegnie zmianie i wyniesie blisko 15 stopni. Będzie to jednak najchłodniejsza noc weekendu – termometry pokażą wtedy około 9 stopni Celsjusza.

Pomysł na weekend w stolicy

Pogoda w ten weekend nie będzie sprzyjać długim aktywnościom na świeżym powietrzu, zwłaszcza w deszczowy piątek. Pochmurna, ale już znacznie spokojniejsza sobota i niedziela mogą być jednak dobrą okazją do spaceru po parku czy mieście. Warto jednak pamiętać o chłodnych wieczorach i porankach. Duże zachmurzenie przez cały weekend może również zachęcić do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w galeriach, muzeach czy kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather