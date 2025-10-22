Nie pamięta, kim jest! Tajemnicza kobieta znaleziona w warszawskim kościele. Czy ktoś ją rozpozna?

Zagadkowa kobieta nie pamięta, kim jest. Noc w kościele i amnezja
10 października 2025 roku, wczesnym rankiem, w kościele przy ulicy Kobielskiej, znaleziono kobietę. Wszystko wskazuje na to, że spędziła tam noc. Jak informuje policja, kobieta nie pamięta kim jest.
Policja opublikowała rysopis kobiety, licząc na pomoc w jej identyfikacji.
- Wiek: około 45 lat.
- Wzrost: 168 cm.
- Budowa ciała: szczupła.
- Włosy: jasne, do ramion.
- Ubiór: czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.
- Język: biegle włada językiem polskim.
Apel policji. Pomóż ustalić tożsamość kobiety!
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KRP Warszawa VII apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kobiety.
Jeśli rozpoznajesz osobę ze zdjęcia lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu, kim jest, skontaktuj się z Komendą Rejonową Policji Warszawa VII.
- Osobiście: KRP Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie.
- Telefonicznie: 47-723-76-55 lub numer alarmowy 112.
- Mailowo: [email protected].
- Kontakt z najbliższą jednostką Policji.