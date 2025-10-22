Nie pamięta, kim jest! Tajemnicza kobieta znaleziona w warszawskim kościele. Czy ktoś ją rozpozna?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-22 9:49

Warszawska policja prowadzi intensywne poszukiwania tożsamości kobiety, która została znaleziona w kościele przy ulicy Kobielskiej na Pradze-Południe. Sprawa jest niezwykle zagadkowa, a funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu, kim jest ta tajemnicza osoba. Czy ktoś ją rozpoznaje?

Nie pamięta, kim jest! Tajemnicza kobieta znaleziona w warszawskim kościele. Czy ktoś ją rozpozna?

i

Autor: KSP/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Zagadkowa kobieta nie pamięta, kim jest. Noc w kościele i amnezja

10 października 2025 roku, wczesnym rankiem, w kościele przy ulicy Kobielskiej, znaleziono kobietę. Wszystko wskazuje na to, że spędziła tam noc. Jak informuje policja, kobieta nie pamięta kim jest.

Policja opublikowała rysopis kobiety, licząc na pomoc w jej identyfikacji.

  • Wiek: około 45 lat.
  • Wzrost: 168 cm.
  • Budowa ciała: szczupła.
  • Włosy: jasne, do ramion.
  • Ubiór: czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.
  • Język: biegle włada językiem polskim.
Pokój zbrodni - pani w złotych trampkach

Polecany artykuł:

Tajemnicza śmierć mężczyzny w białym porsche. Niewiarygodne, co przy nim znalez…

Apel policji. Pomóż ustalić tożsamość kobiety!

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KRP Warszawa VII apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kobiety.

Jeśli rozpoznajesz osobę ze zdjęcia lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu, kim jest, skontaktuj się z Komendą Rejonową Policji Warszawa VII.

  • Osobiście: KRP Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie.
  • Telefonicznie: 47-723-76-55 lub numer alarmowy 112.
  • Mailowo: [email protected].
  • Kontakt z najbliższą jednostką Policji.
Sprawa tajemniczej kobiety znalezionej w kościele na Pradze-Południe budzi wiele pytań. Kim jest? Skąd się tam wzięła? Dlaczego nie pamięta, kim jest? Policja liczy na pomoc społeczeństwa w rozwiązaniu tej zagadki. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa.

Polecany artykuł:

Tajemnicza śmierć 25-letniej Sylwii. Leżała w śniegu ubrana jedynie w bluzkę. S…
Tajemnicza śmierć 25-letniej Sylwii. Leżała w śniegu ubrana jedynie w bluzkę
15 zdjęć
Sonda
Czy odpowiadasz na apele o pomoc w poszukiwaniach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POSZUKIWANIA
WARSZAWA