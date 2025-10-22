Nie pamięta, kim jest! Tajemnicza kobieta znaleziona w warszawskim kościele. Czy ktoś ją rozpozna?

Zagadkowa kobieta nie pamięta, kim jest. Noc w kościele i amnezja

10 października 2025 roku, wczesnym rankiem, w kościele przy ulicy Kobielskiej, znaleziono kobietę. Wszystko wskazuje na to, że spędziła tam noc. Jak informuje policja, kobieta nie pamięta kim jest.

Policja opublikowała rysopis kobiety, licząc na pomoc w jej identyfikacji.

Wiek: około 45 lat.

Wzrost: 168 cm.

Budowa ciała: szczupła.

Włosy: jasne, do ramion.

Ubiór: czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.

Język: biegle włada językiem polskim.

Apel policji. Pomóż ustalić tożsamość kobiety!

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KRP Warszawa VII apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kobiety.

Jeśli rozpoznajesz osobę ze zdjęcia lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu, kim jest, skontaktuj się z Komendą Rejonową Policji Warszawa VII.

Osobiście: KRP Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie.

Telefonicznie: 47-723-76-55 lub numer alarmowy 112.

Mailowo: [email protected].

Kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Sprawa tajemniczej kobiety znalezionej w kościele na Pradze-Południe budzi wiele pytań. Kim jest? Skąd się tam wzięła? Dlaczego nie pamięta, kim jest? Policja liczy na pomoc społeczeństwa w rozwiązaniu tej zagadki. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa.