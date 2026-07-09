Pogoda w Warszawie: 10-12 lipca

Aura na najbliższy weekend w Warszawie będzie miała dwa oblicza. Z jednej strony mieszkańcy muszą przygotować się na stałe, słabe opady deszczu, które utrzymają się od piątku do niedzieli. Z drugiej strony, z dnia na dzień będzie robić się coraz cieplej, a kulminacja tego trendu nastąpi ostatniego dnia weekendu. Wiatr przez większość czasu pozostanie umiarkowany.

Deszczowy i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się 10 lipca dość chłodno i deszczowo. Będzie to najzimniejszy dzień, a termometry w najcieplejszym momencie wskażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Noc przyniesie dalszy spadek temperatury do około 12 stopni. Piątek charakteryzować się będzie również największą sumą opadów w ciągu całego weekendu. Umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s, może potęgować odczucie chłodu.

Sobota z niewielką poprawą

Sobota, 11 lipca, przyniesie delikatną zmianę na plus, jeśli chodzi o temperaturę za dnia – wzrośnie ona do około 21 stopni. Kontrastem będzie jednak noc z soboty na niedzielę, która zapowiada się na najchłodniejszą podczas weekendu, z temperaturą minimalną w okolicach 12 stopni. Parasole wciąż będą w użyciu, ponieważ słabe opady deszczu nie opuszczą stolicy. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły.

Niedziela najcieplejsza, ale wciąż mokra

Prawdziwą zmianę odczujemy w niedzielę, 12 lipca. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, kiedy słupki rtęci powędrują aż do 23 stopni. Cieplejsza niż w poprzednie dni będzie także noc – temperatura nie powinna spaść poniżej 14 stopni. Haczyk polega jednak na tym, że mimo wyraźnego ocieplenia, pogoda nadal będzie deszczowa. Słabe opady utrzymają się przez cały dzień, a wiatr może być odrobinę silniejszy.

Weekend w Warszawie. Jak zaplanować czas?

Taka aura może pokrzyżować plany tym, którzy liczyli na słoneczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Przy planowaniu weekendowych aktywności w Warszawie warto wziąć pod uwagę stałą obecność deszczu i postawić na miejsca zadaszone. Spacery będą możliwe, ale tylko z odpowiednim przygotowaniem w postaci parasola i nieprzemakalnej odzieży. Najlepsze warunki do wyjścia, mimo deszczu, zaoferuje cieplejsza niedziela.

Dane pogodowe: OpenWeather