Prawo łaski

Nie tylko Kamiński i Wąsik. Tyle osób ułaskawili prezydenci RP. To zwykli obywatele

Prawo łaski to jedno z najbardziej kontrowersyjnych uprawnień prezydenta RP. Obecnie trwa spór, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skutecznie ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. W przeszłości poruszenie opinii publicznej wywoływało stosowanie prawa łaski przez innych prezydentów. Wśród osób ułaskawionych znajdują się m. in.: Andrzej Z. "Słowik" oraz Sławomir Sikora i Artur Bryliński, których historia stała się inspiracją do stworzenia filmu "Dług".