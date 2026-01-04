Nie żyje bohaterka Powstania Warszawskiego. Anna Kurek ps. „Anka” zmarła w wieku 96 lat

Zmarła Anna Kurek „Anka”, bohaterka Powstania Warszawskiego.

W wieku 96 lat odeszła na wieczną wartę.

Jako 15-letnia sanitariuszka i pielęgniarka, z narażeniem życia, pomagała rannym w szpitalu polowym na Starym Mieście.

Zmarła Anna Kurek ps. „Anka” - bohaterka Powstania Warszawskiego. Miała 96 lat

W wieku 96 lat odeszła Anna Kurek, znana jako „Anka”, sanitariuszka i pielęgniarka w Powstaniu Warszawskim. Smutną wiadomość przekazano na profilu BohaterON na Facebooku. Anna Kurek, mając zaledwie 15 lat, z narażeniem życia pomagała rannym i towarzyszyła im w ostatnich chwilach. Jej poświęcenie i odwaga pozostaną na zawsze w pamięci.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 2 stycznia o godzinie 22.00 odeszła na wieczną wartę Anna Kurek ps. Anka - sanitariuszka i pielęgniarka w szpitalu polowym na Starym Mieście. Do powstania dołączyła mając zaledwie 15 lat. Od pierwszych dni sierpnia dzielnie opatrywała rannych, ratowała bohaterskich chłopców i towarzyszyła im w ich ostatnich chwilach życia” – napisano na profilu BohaterON.

Anna Kurek ps. „Anka” - młodość w służbie Powstania Warszawskiego

Anna Helena Kurek, z domu Runowska, urodziła się 20 września 1929 roku w Warszawie. W czasie okupacji mieszkała na Woli z rodzicami i rodzeństwem. Podczas Powstania Warszawskiego przedostała się na Stare Miasto, gdzie z oddaniem pomagała w Centralnym Szpitalu Chirurgicznym nr 1 przy ul. Długiej. Jej wspomnienia z tamtego okresu są przejmujące.

Wspomnienia Anny Kurek z Powstania Warszawskiego

Anna Kurek wspominała 1 sierpnia 1944 roku: „W tym momencie przyszła moja młodsza siostra, mówi: "Ania, Ryszard woła cię, żebyś wyszła na chwilę". No i wyszłam, a wtedy mój mąż powiedział, że jak przeżyjemy powstanie, to się ze mną ożeni. Tak że mi powiedział, żebym uważała na siebie i czekała na niego”. W sercu ogarniętej walkami Warszawy to właśnie perspektywa wspólnego życia dawała siłę i nadzieję na przetrwanie.

Po zakończeniu wojny, 27 maja 1945 roku, Anna i Ryszard Kurek zawarli związek małżeński. Ich historia jest symbolem miłości i poświęcenia w czasach próby. Anna Kurek ps. „Anka” na zawsze pozostanie w pamięci jako bohaterka, która z odwagą i oddaniem służyła Polsce i swoim bliźnim.

