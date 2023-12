Nie żyje ksiądz Bogusław. Był kapłanem do tańca i do różańca

Zmarł ks. Bogusław Mleczkowski. Od 2013 roku przebywał na emeryturze

− W pamięci pozostaną mi piękne, poetyckie homilie ks. Bogusława − to tylko jedna z wielu wiadomości, które pojawiły się pod postem opublikowanym przez parafię św. Zygmunta w Szydłowcu w mediach społecznościowych. Parafianie nie mogą uwierzyć w to, że ich duszpasterz nie żyje.

Jak czytamy w sieci, ks. Bogusław zmarł 5 grudnia 2023 roku. − Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu, w sobotę, 9 grudnia, o godzinie 13. Po mszy św. pochowanie ciała na cmentarzu parafialnym − dowiadujemy się.

Pod wiadomościami o śmierci kapłana emeryta pojawiło się wiele wspomnień. Niektóre z nich łamią serca.

− Przyszło mi spędzić z księdzem kilka godzin przy stole weselnym. Nie dość że pojedliśmy i popiliśmy, to okazał się jeszcze znakomitym kompanem zarówno do teologicznych rozpraw filozoficznych, jak też świeckich rozprawek i historii o wszystkim i o niczym. No cóż, znając jego bardzo pogodny charakter, jestem pewien, że już teraz odpoczywa w spokoju ducha, co tak bardzo cenił w słowie mówionym − napisał imiennik zmarłego.

− Bardzo dobry ksiądz i człowiek, życzliwy, ciepły. Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny − dodała kolejna osoba.

Ks. kan. Bogusław Mleczkowski urodził się 18 grudnia 1944 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1977 roku w Sandomierzu. Duszpasterzował w parafiach: Wierzbica, Szewna, Olbierzowice, Starachowice - Wszystkich Świętych, Starachowice - Świętej Trójcy, Iłża, Szydłowiec, Kozienice - Świętego Krzyża, Tymienica, Końskie - Chrystusa Odkupiciela, Sławno k. Radomia, Sadek, Białaczów, Parszów, Świerże Górne, Odrowąż. Od 2013 roku przebywał na emeryturze.