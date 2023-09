i Autor: Shutterstock

SZOKUJĄCE USTALENIA

Niebezpieczna zabawa ze słoikiem. To on miał być celem, nie dzieci. Nowe ustalenia w sprawie strzelaniny w Ciechanowie

plis 7:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wracamy do sprawy sprzed kilku dni. W czwarte, 7 września na boisku jednej ze szkół średnich w Ciechanowie doszło do ostrzelania uczniów. Dwoje z nich zostało trafionych śrutem. Nie wymagali pomocy medycznej. Policjanci zatrzymali cztery osoby. Jak twierdzą, ich zamiarem nie było zranienie uczniów. Strzelali do słoika…