Niepokojący komunikat pojawił się w nocy. Chodzi o Warszawę. "W całej Sieci WTP"

2026-01-15 9:59

Tuż po północy wydano kolejny niepokojący komunikat w sprawie utrudnień komunikacyjnych w Warszawie, związanych ze zjawiskami atmosferycznymi. Warszawski Transport Publiczny (WTP) ostrzega przed opóźnieniami i odwołaniami kursów. Na ulice wyjechały posypywarki, ale sytuacja wciąż jest bardzo trudna.

Gołoledź paraliżuje Polskę!

Autor: Leszek Szymański/ PAP
  • Zarząd Oczyszczania Miasta wysłał 42 posypywarki na ulice Warszawy w związku z trudnymi warunkami pogodowymi.
  • Akcja objęła 250 km dróg, głównie tych, którymi kursują autobusy miejskie.
  • Występują opóźnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej, a bilety KM i ZTM są wzajemnie honorowane.

Gołoledź w Warszawie. Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Mieszkańcy Warszawy odczuwają skutki gołoledzi od wczoraj. Warszawski Transport Publiczny informuje o poważnych utrudnieniach w kursowaniu autobusów, tramwajów oraz pociągów SKM i KM.

„W całej Sieci WTP występują opóźnienia w kursowaniu pojazdów wszystkich trakcji. Możliwe opóźnienia kursów, odwołania oraz skierowanie linii na trasy objazdowe” - czytamy w komunikacie WTP, wydanym w czwartek, tuż po północy. Pasażerowie powinni zwracać szczególną uwagę na komunikaty wyświetlane w pojazdach.

ZOM walczył z gołoledzią, ale sytuacja jest trudna

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) poinformował, że od wczesnych godzin rannych na ulice wyjechały 42 posypywarki. Skupiają się one na głównych trasach autobusów miejskich, obejmując około 250 km dróg. ZOM zapewnia, że monitoruje sytuację przez całą dobę i w razie potrzeby podejmie kolejne działania. Należy pamiętać, że ZOM odpowiada za ulice, po których kursują autobusy miejskie, a za pozostałe drogi odpowiadają urzędy dzielnic i GDDKiA.

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie

Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM

W związku z trudnymi warunkami na drogach, od godziny 00:00 (15.01.2026) do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1. i 2. strefie biletowej. Dodatkowo, na całym obszarze kursowania pociągów Kolei Mazowieckich, honorowane są bilety KM w pociągach PKP IC Intercity. Honorowanie biletów nie dotyczy pociągów EIP oraz z miejscami do leżenia.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje na czwartek duże zachmurzenie i możliwość słabych opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem. Początkowo możliwe są również marznące opady, które powodują gołoledź. Temperatura maksymalna ma wynieść 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, zachodni, skręcający na południowo-wschodni.

Dla części województwa mazowieckiego wciąż obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami. Z prawdopodobieństwem 70 proc. miejscami wystąpi marznąca mżawka lub słaby deszcz, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie zostało przedłużone i jest ważne dziś od godz. 8:50 do 13.

