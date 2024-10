Niespodziewane otwarcie podziemnego przejścia w centrum. Pasażerowie czekali na to od lat

To on zaatakował 90-latkę na przystanku autobusowym. Policja zatrzymała napastnika. Szok podczas przeszukania

Od 7 lat pasażerowie chcąc przejść z Dworca Centralnego na drugą stronę al. Jana Pawła II musieli chodzić na około przez Rondo Czterdziestolatka. Teraz w końcu się to zmieniło. Po dwóch latach od zbudowania kompleksu biurowców Varso w końcu zniknęła ściana odgradzająca podziemne przejście. Dlaczego nie udało się to wcześniej? PKP miało podpisać w tej sprawie dodatkowe porozumienie z administratorem Varso. Sprawa się przeciągała, ale w końcu nastąpił przełom. W poniedziałek (30 września) przesiadający się z kolei WKD i pociągów zatrzymujących się na Dworcu Centralnym idąc w kierunku najwyższego wieżowca w Polsce zamiast ściany zobaczyli szeroki korytarz. Jego odnogi biegną w kierunku peronów WKD oraz PKP z poziomem -1 Varso Place.

Korzystając ze schodów można wyjść na poziom al. Jana Pawła II. Kilka kroków na lewo od klatki z windą są ruchome schody, którymi dostaniemy się bezpośrednio do lobby Varso Place. Przez główny hol wieżowca można dostać też na ul. Chmielną lub parking u zbiegu Al. jerozolimskich i Jana Pawła II.

- Z radością ogłaszamy otwarcie nowego przejścia podziemnego, które łączy galerię północną Dworca Centralnego z Varso Tower – najwyższym budynkiem w Polsce i Unii Europejskiej. To kluczowy element usprawniający komunikację pieszą w centrum Warszawy, który przyniesie korzyści zarówno naszym najemcom, jak i wszystkim mieszkańcom oraz turystom korzystającym z transportu publicznego – napisał we wtorek (1 października) w mediach społecznościowych deweloper Place HB Reavis.

Zapytaliśmy pasażerów, czy są zadowoleni ze zmian. – To bardzo wygodne, w końcu mogę dostać się bezpośrednio na dworzec i nie muszę chodzi dookoła – mówi nam Margarita Herbekawa (32 l.), którą spotkaliśmy na dole. – Jestem przedsiębiorcą i przyjechałem tu pozałatwiać swoje sprawy. Cieszę się z tych zmian – dodaje Anatoli Sakowicz (37 l.).

Ulgę poczuli też pasażerowie tłoczący się na przystankach tramwajowych w kierunku Mokotowa i Żoliborza. Do tej pory żeby dostać się do wieżowca trzeba było pokonywać całą długość przystanku i dojść do przejścia na Rondzie Czterdziestolatka. Teraz wystarczy zejść w dół schodami znajdującymi się na końcu przystanku.