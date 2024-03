SZOKUJĄCA RELACJA

Niespokojny protest rolników w Warszawie. Służby obrzucone puszkami po piwie i petardami

To kolejny już protest rolników w stolicy. Kilkadziesiąt tysięcy manifestujących zebrało się pod KPRM przy al. Ujazdowskich i pod gmachem Sejmu. To tam panował największy chaos. W kierunku policjantów rzucano palone śmieci, co kilka sekund słychać było wybuchające petardy, a niektórzy protestujący z trawników w Łazienkach Królewskich zrobili sobie toaletę publiczną.