Niewyobrażalna tragedia. Z Wisły wyłowiono ciało starszej kobiety

Makabryczne odkrycie na Wiśle. Wyłowiono ciało poszukiwanej 95-latki

Jak informuje portal miejskireporter.pl, około południa służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o ciele unoszącym się na Wiśle. Przypadkowy spacerowicz zauważył ciało i natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Na miejsce zdarzenia przybyły zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Po wydobyciu ciała na brzeg przez strażaków, ratownicy medyczni stwierdzili zgon kobiety.

Dwie tragedie w ciągu jednego dnia

Jak podał miejskireporter.pl, zmarła kobieta 95-letnia Barbara U., mieszkanka warszawskiej Pragi-Północ, która była poszukiwana od piątku, 16 maja. Seniorka wyszła z domu około godziny 6:00 i ślad po niej zaginął. Tego samego dnia, w godzinach porannych doszło też do innej tragedii. Córka kobiety zginęła w wyniku upadku z okna na dziewiątym piętrze.

Policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności obu tragicznych zdarzeń.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

