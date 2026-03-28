Noc Konfesjonałów 2026 w Warszawie. W których parafiach odbędzie się nocna spowiedź?

Maria Hędrzak
PAP.
2026-03-28 17:30

Podczas Wielkiego Tygodnia duchowni w ponad pięćdziesięciu polskich kościołach zaoferują wiernym możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty w godzinach wieczornych i nocnych. Inicjatywa Noc Konfesjonałów 2026 obejmie również Warszawę. Sprawdzamy, gdzie dokładnie wierni w stolicy będą mogli wyspowiadać się już po zapadnięciu zmroku.

Konfesjonał

Autor: Unsplash/ Creative Commons

Cel akcji Noc Konfesjonałów 2026

Ksiądz Grzegorz Adamski, pełniący funkcję koordynatora całego przedsięwzięcia, wyjaśnił główny cel Nocy Konfesjonałów. Projekt powstał z myślą o wyjątkowo zapracowanych katolikach, którym brakuje czasu na wizytę w kościele w standardowych godzinach. Organizatorzy chcą w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa, żyjącego w nieustannym biegu i mającego coraz więcej codziennych obowiązków.

- Spotykałem wielu ludzi, którzy w nawale pracy i przedświątecznych przygotowań stawali na progu świąt ze świadomością, że zdążyli posprzątać dom i upiec ciasta, ale nie zrobili tego, co najistotniejsze w duchowym przeżyciu Wielkanocy, czyli nie wyspowiadali się. Często orientowali się w momencie, kiedy w parafiach już zakończyły się rekolekcje wielkopostne, zakończyły się spowiedzi i zwyczajnie nie mieli gdzie się wyspowiadać. Tak narodził się pomysł otwarcia kościołów i konfesjonałów w nocy - powiedział duchowny w rozmowie z PAP, dodając, że kolejną grupą, która może skorzystać z akcji, są również osoby na co dzień mieszkające za granicą, które tuż przed świętami przyjeżdżają do Polski, by spędzić Wielkanoc z rodziną.

Noc Konfesjonałów 2026 w Warszawie. Szczegółowa lista kościołów i dokładne godziny

Na oficjalnej stronie internetowej Nocy Konfesjonałów 2026 opublikowano już listę zaangażowanych w akcję kościołów. Tym razem do inicjatywy dołączyło siedem warszawskich świątyń:

  • parafia św. Rity z Cascii (Żupnicza 27): sobota, 28 marca, godz. 20:00-03:00;
  • parafia św. Marii Magdaleny (Kowalskiego 31): sobota, 28 marca, godz. 20:00-3:00;
  • parafia św. Wojciecha (Wolska 76): Wielki Poniedziałek, godz. 17:00-00:00;
  • parafia św. Alojzego Orione (Lindleya 12): Wielki Poniedziałek, godz. 20:00-23:00;
  • Świątynia Opatrzności Bożej (Hlonda 1): Wielka Środa, godz. 17:00-00:00;
  • parafia Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (Żytnia 1): Wielki Piątek, godz. 20:00-23:00
  • parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia (Św. Bonifacego 9): Wielki Piątek, godz. 21:00-00:00.

Wszyscy planujący przystąpienie do spowiedzi w nietypowych godzinach powinni regularnie śledzić stronę Nocy Konfesjonałów 2026, ponieważ lista biorących udział w akcji kościołów będzie na bieżąco uzupełniana przez organizatorów.

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym - zobacz zdjęcia:

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym
Galeria zdjęć 5
Jarmark Wielkanocny w Lublinie
Środek Tygodnia
11.03.'26 Wielkanocna pomoc seniorom "Mali Bracia Ubogich"-M. Karpińska
Środek Tygodnia
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC
WARSZAWA
NOC KONFESJONAŁÓW
SPOWIEDŹ
KOŚCIÓŁ