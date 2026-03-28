Noc Konfesjonałów 2026 w Warszawie. W których parafiach odbędzie się nocna spowiedź?

Cel akcji Noc Konfesjonałów 2026

Ksiądz Grzegorz Adamski, pełniący funkcję koordynatora całego przedsięwzięcia, wyjaśnił główny cel Nocy Konfesjonałów. Projekt powstał z myślą o wyjątkowo zapracowanych katolikach, którym brakuje czasu na wizytę w kościele w standardowych godzinach. Organizatorzy chcą w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa, żyjącego w nieustannym biegu i mającego coraz więcej codziennych obowiązków.

- Spotykałem wielu ludzi, którzy w nawale pracy i przedświątecznych przygotowań stawali na progu świąt ze świadomością, że zdążyli posprzątać dom i upiec ciasta, ale nie zrobili tego, co najistotniejsze w duchowym przeżyciu Wielkanocy, czyli nie wyspowiadali się. Często orientowali się w momencie, kiedy w parafiach już zakończyły się rekolekcje wielkopostne, zakończyły się spowiedzi i zwyczajnie nie mieli gdzie się wyspowiadać. Tak narodził się pomysł otwarcia kościołów i konfesjonałów w nocy - powiedział duchowny w rozmowie z PAP, dodając, że kolejną grupą, która może skorzystać z akcji, są również osoby na co dzień mieszkające za granicą, które tuż przed świętami przyjeżdżają do Polski, by spędzić Wielkanoc z rodziną.

Noc Konfesjonałów 2026 w Warszawie. Szczegółowa lista kościołów i dokładne godziny

Na oficjalnej stronie internetowej Nocy Konfesjonałów 2026 opublikowano już listę zaangażowanych w akcję kościołów. Tym razem do inicjatywy dołączyło siedem warszawskich świątyń:

parafia św. Rity z Cascii (Żupnicza 27): sobota, 28 marca, godz. 20:00-03:00;

parafia św. Marii Magdaleny (Kowalskiego 31): sobota, 28 marca, godz. 20:00-3:00;

parafia św. Wojciecha (Wolska 76): Wielki Poniedziałek, godz. 17:00-00:00;

parafia św. Alojzego Orione (Lindleya 12): Wielki Poniedziałek, godz. 20:00-23:00;

Świątynia Opatrzności Bożej (Hlonda 1): Wielka Środa, godz. 17:00-00:00;

parafia Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (Żytnia 1): Wielki Piątek, godz. 20:00-23:00

parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia (Św. Bonifacego 9): Wielki Piątek, godz. 21:00-00:00.

Wszyscy planujący przystąpienie do spowiedzi w nietypowych godzinach powinni regularnie śledzić stronę Nocy Konfesjonałów 2026, ponieważ lista biorących udział w akcji kościołów będzie na bieżąco uzupełniana przez organizatorów.

