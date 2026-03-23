Nocna obława na taksówki na aplikacje w Warszawie. Zatrzymano 18 kierowców z poważnymi zarzutami

Nocna akcja policji w Warszawie przeciwko nieuczciwym przewoźnikom
W trakcie zaledwie jednej doby, obejmującej piątkowy wieczór oraz noc z 20 na 21 marca, warszawscy mundurowi sprawdzili łącznie 1190 samochodów w rejonie całego garnizonu stołecznego. Wśród poddanych weryfikacji osób za kółkiem przeważali obywatele innych państw, co stanowiło grupę liczącą dokładnie 952 osób. Głównym założeniem tej zmasowanej operacji było usunięcie z ulic kierowców oraz aut, które w bezpośredni sposób zagrażają życiu i zdrowiu wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Skrupulatne inspekcje doprowadziły do wykrycia licznych usterek technicznych, w efekcie czego funkcjonariusze odebrali kierowcom 38 dowodów rejestracyjnych ze względu na fatalny stan kontrolowanych maszyn. Ponadto w trakcie interwencji aż 16 osób zostało bezwzględnie pozbawionych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Takie dane statystyczne dobitnie uświadamiają, jak ogromne wyzwania stoją przed służbami próbującymi unormować sytuację w dynamicznie rosnącym sektorze komercyjnego transportu pasażerskiego.
Fałszywe dokumenty i narkotyki. Kogo zatrzymano w taksówkach na aplikacje?
Praca mundurowych przyniosła też odkrycie znacznie groźniejszych przewinień natury kryminalnej i imigracyjnej. Zgromadzone raporty potwierdzają, że wykryto dziewięciu kierowców przebywających w Polsce w sposób nielegalny. Grupę tę stanowili mężczyźni legitymujący się dokumentami wydanymi przez władze Uzbekistanu, Gruzji, Tadżykistanu, a nawet odległej Kolumbii.
Lista przewinień na tym się jednak nie skończyła, ponieważ policyjne patrole ujęły również:
- dwie osoby figurujące jako poszukiwane w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS),
- dwie osoby korzystające z podrobionych dokumentów tożsamości,
- dwóch kierowców mających przy sobie substancje odurzające,
- jednego kierowcę prowadzącego samochód w stanie nietrzeźwości.
Podsumowując wszystkie interwencje, stróże prawa zarejestrowali 285 naruszeń przepisów wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, do których doliczono 13 wykroczeń z zakresu ustawy o transporcie drogowym. Powyższe zestawienie doskonale obrazuje, że branża tanich przewozów pasażerskich wciąż boryka się z ogromną falą nieprawidłowości.
W szeroko zakrojone działania "Bezpieczne przewozy" zaangażowano przedstawicieli wielu kluczowych jednostek organizacyjnych, w tym Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji oraz mundurowych z komend rejonowych, powiatowych i specjalistycznych komisariatów. Wsparcie w terenie zapewniali również funkcjonariusze reprezentujący Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.
