Nocny dramat pod Płońskiem. Kierowca skody walczy o życie!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-09 15:45

Do bardzo groźnego wypadku doszło w Bolęcinie pod Płońskiem. Minionej nocy 32-letni mężczyzna kierujący skodą stracił panowanie nad autem, uderzył w ogrodzenie i dachował. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia i w związku z trwającym długim weekendem apelują o szczególną ostrożność na drogach.

Autor: Policja Płońsk/ Facebook

Miniony długi weekend dla wielu kierowców jest okazją do podróży i odpoczynku. Niestety, wzmożony ruch na drogach często wiąże się z większym ryzykiem. Dramatycznym tego przykładem jest zdarzenie, do którego doszło w nocy w powiecie płońskim.

Do wypadku doszło tuż przed godziną 3 w nocy na drodze wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Bolęcin. Zgodnie ze wstępnymi informacjami przekazanymi przez Komendę Powiatową Policji w Płońsku, 32-letni mieszkaniec powiatu płońskiego kierował samochodem osobowym marki skoda, poruszając się w kierunku Nowego Miasta.

W pewnym momencie, z przyczyn, które są obecnie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Samochód gwałtownie zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie z dużą siłą uderzył w ogrodzenie jednej z przydrożnych posesji. Siła uderzenia była tak duża, że auto dachowało. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kierowca, który podróżował sam, doznał poważnych obrażeń. Po interwencji zespołu ratownictwa medycznego w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego zdrowie.

Policja bada przyczyny i apeluje o rozwagę

Funkcjonariusze z płońskiej drogówki przez kilka godzin pracowali na miejscu wypadku. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny pojazdu i dokumentację fotograficzną. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną utraty kontroli nad samochodem.

Jak uniknąć wypadku? Kluczowe zasady bezpieczeństwa

Każdy wypadek to osobista tragedia, której w wielu przypadkach można było uniknąć. Aby zminimalizować ryzyko, warto pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach:

  • Dostosuj prędkość do warunków: To nie tylko ograniczenia znaków, ale także pogoda, natężenie ruchu, stan nawierzchni i widoczność. W nocy zawsze jedź wolniej.
  • Rób regularne przerwy: Podczas długiej trasy zatrzymuj się co najmniej co 2 godziny. Krótki spacer i odrobina świeżego powietrza mogą uratować życie.
  • Zero tolerancji dla alkoholu i zmęczenia: Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu lub gdy czujesz się senny. Skutki mogą być nieodwracalne.
  • Skup się na drodze: Odłóż telefon, nie szukaj niczego w schowku podczas jazdy. Twoja pełna uwaga musi być skoncentrowana na prowadzeniu pojazdu.
  • Dbaj o stan techniczny auta: Regularne przeglądy, sprawne opony i oświetlenie to podstawa bezpiecznej podróży.
