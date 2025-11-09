Nocny dramat pod Płońskiem. Kierowca skody walczy o życie!

Miniony długi weekend dla wielu kierowców jest okazją do podróży i odpoczynku. Niestety, wzmożony ruch na drogach często wiąże się z większym ryzykiem. Dramatycznym tego przykładem jest zdarzenie, do którego doszło w nocy w powiecie płońskim.

Do wypadku doszło tuż przed godziną 3 w nocy na drodze wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Bolęcin. Zgodnie ze wstępnymi informacjami przekazanymi przez Komendę Powiatową Policji w Płońsku, 32-letni mieszkaniec powiatu płońskiego kierował samochodem osobowym marki skoda, poruszając się w kierunku Nowego Miasta.

W pewnym momencie, z przyczyn, które są obecnie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Samochód gwałtownie zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie z dużą siłą uderzył w ogrodzenie jednej z przydrożnych posesji. Siła uderzenia była tak duża, że auto dachowało. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kierowca, który podróżował sam, doznał poważnych obrażeń. Po interwencji zespołu ratownictwa medycznego w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego zdrowie.

Policja bada przyczyny i apeluje o rozwagę

Funkcjonariusze z płońskiej drogówki przez kilka godzin pracowali na miejscu wypadku. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny pojazdu i dokumentację fotograficzną. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną utraty kontroli nad samochodem.

Jak uniknąć wypadku? Kluczowe zasady bezpieczeństwa

Każdy wypadek to osobista tragedia, której w wielu przypadkach można było uniknąć. Aby zminimalizować ryzyko, warto pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach:

Dostosuj prędkość do warunków: To nie tylko ograniczenia znaków, ale także pogoda, natężenie ruchu, stan nawierzchni i widoczność. W nocy zawsze jedź wolniej.

Rób regularne przerwy: Podczas długiej trasy zatrzymuj się co najmniej co 2 godziny. Krótki spacer i odrobina świeżego powietrza mogą uratować życie.

Zero tolerancji dla alkoholu i zmęczenia: Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu lub gdy czujesz się senny. Skutki mogą być nieodwracalne.

Skup się na drodze: Odłóż telefon, nie szukaj niczego w schowku podczas jazdy. Twoja pełna uwaga musi być skoncentrowana na prowadzeniu pojazdu.

Dbaj o stan techniczny auta: Regularne przeglądy, sprawne opony i oświetlenie to podstawa bezpiecznej podróży.

Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.