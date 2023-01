i Autor: Pixabay Nocny koszmar w Radomiu. Przechodzili przez torowisko, potrącił ich pociąg

Potworny wypadek

Nocny koszmar w Radomiu. Przechodzili przez torowisko, potrącił ich pociąg

Do potwornego wypadku doszło nocą z soboty na niedzielę w Radomiu. Pociąg jadący do Skarżyska-Kamiennej potrącił dwie osoby! Z ustaleń policji wynika, że 54-latka oraz 58-latek przechodzili przez torowisko. Oboje mogą mówić o ogromnym szczęściu. Przeżyli starcie ze składem. Z obrażeniami ciała trafili do szpitala.