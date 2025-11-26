Nowa komedia obyczajowa „Genialny pomysł” w Teatrz Capitol

W ciągu trzech wieczorów na scenie pojawiły się trzy obsady i jeden spektakl, który uwiódł publiczność. Komedia, w której odrobina szaleństwa miesza się z mistrzowskim wdziękiem, rozbawiła widzów do łez! To spektakl pełen zwrotów akcji, zabawnych momentów, ciepła i szczypty szaleństwa.

Spektakl, który skradł serca widzów

„Genialny pomysł” jest błyskotliwą, pełną humoru i ironii komedią. Jej historia rozgrywa się w pozornie zwyczajnym domu rodzinnym. Pozornie, bo okazuje się, że to nie jest spokojne domowe zacisze. Bohaterowie wpadają na pomysł, który ma odmienić ich życie. Ale to nie takie proste, jak się wydawało. Pojawia się mnóstwo komplikacji i zabawnych nieporozumień. Komiczne sytuacje, żywe dialogi i ciepłe relacje między postaciami nadają spektaklowi wielowymiarowości i smaku. Nic dziwnego, że każda z trzech premier cieszyła się żywiołowymi reakcjami publiczności i entuzjastycznymi brawami.

Salwy śmiechu i gromkie brawa

W bohaterów spektaklu wcielili się znakomici aktorzy: Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Chapko, Paulina Holtz, Wojciech Brzeziński, Paweł Koślik, Jacek Bończyk oraz Piotr Grabowski. Dzięki ich kreacjom sztuka była idealnie wyważona w kontekście żartu i momentów refleksji. Temperamentne charaktery i wzajemne relacje między bohaterami sprawiały, że każda premiera była prawdziwą ucztą kulturalną.

„Genialny pomysł” to dowód na to, że znany i lubiany Teatr Capitol nieustannie zaskakuje widzów świeżym i energetycznym repertuarem. Doceniła to również publiczność, nie stroniąc od głośnego śmiechu, oklasków, entuzjastycznych okrzyków w czasie spektaklu i długich owacji na stojąco.

Znani goście

Podczas premier w Teatrze Capitol na widowni pojawiło się wiele osób znanych ze świata kultury i mediów, m.in.: Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, Lucyna Malec, Daria Widawska, Katarzyna Skrzynecka, Magdalena Wołłejko, Monika Mazur, Marek Kaliszuk, Artur Chamski, Robert Motyka, Jacek Kopczyński, Agnieszka Wielgosz, Katarzyna Ptasińska, Mikołaj Krawczyk, Krystyna Tkacz, Piotr Gawron-Jedlikowski czy Piotr Zelt. Rozmowy w kuluarach po spektaklach były pełne emocji, zachwytów i wyrazów uznania.