Nowa obwodnica na Mazowszu coraz bliżej. Podpisano ważną umowę

Postępy w sprawie wschodniej obwodnicy Gąbina

Z najnowszych doniesień biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego wynika, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich posiada już gotową koncepcję oraz niezbędną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. W planach jest budowa 3,5-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 577, który będzie pełnił funkcję wschodniej obwodnicy Gąbina.

- Jest to kluczowa inwestycja, która pozwoli na wyprowadzenie uciążliwego ruchu samochodowego z miasta. Będzie więc bezpieczniej, a na tym skorzystają kierowcy i mieszkańcy Gąbina. Dziś podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji, która powinna być gotowa w ciągu dwóch lat - poinformował 20 marca marszałek Adam Struzik.

Na start właściwych robót budowlanych mieszkańcy będą więc musieli jeszcze trochę poczekać. Za przygotowanie wymaganych dokumentów odpowiadać będzie olsztyńskie biuro Arkas-Projekt. Koszt etapu wyniesie niemal 790 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel przekaże samorząd województwa mazowieckiego.

Jak będzie wyglądała wschodnia obwodnica Gąbina? W ramach inwestycji powstanie nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 577, łączący rondo w ulicy Warszawskiej z planowanym rondem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574 (ulica Dobrzykowska). Według informacji od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego projekt zakłada m.in. główną jezdnię o szerokości siedmiu metrów, jezdnie dodatkowe (3,5 metra szerokości), pełny system odwodnienia oraz nowoczesne oświetlenie. Dodatkowo przewidziano budowę dwóch nowych skrzyżowań.

Rozwój infrastruktury: kolejne obwodnice na Mazowszu

Warto podkreślić, że temat budowy nowych obwodnic w województwie mazowieckim jest obecnie bardzo aktualny. Niedawno pojawiły się informacje o wyłonieniu wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje 10-kilometrową obwodnicę Zwolenia. Ponadto wybrano projektanta dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy - mowa o 16-kilometrowym fragmencie trasy S17 między węzłem Drewnica a węzłem Warszawa Wschód. Za te projekty odpowiada jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

