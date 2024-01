Służby zatrzymały poszukiwanego księdza! Duchowny trafi na długie miesiące do więzienia. Nie uwierzycie, czego się dopuścił!

CZEKA GO ODSIADKA

Warszawa. Nocą wtargnęli do metra. W kilka minut zniszczyli cały skład!

Włożył ją do lodówki i uciekł. Wybuch zniszczył wszystko. Mocne słowa przedstawicieli organizacji charytatywnej

Nowa wizja jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego

Krzysztof Jackowski (60 l.) znany jest ze swoich wizji. Jasnowidz z Człuchowa nie jednokrotnie już pomagał w poszukiwaniach osób zaginionych, gdy zrozpaczone rodziny zgłaszały się do niego, tracąc nadzieję na skuteczność działań służb. Brał udział w głośnej sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, a także 5-letniego Dawidka czy też ukrywającego się przed paroma miesiącami Grzegorza Borysa. Jackowski potrafi również przewidzieć to, co stanie się w przyszłości!

Tym razem wizje jasnowidza z Człuchowa dotyczyły Warszawy. Krzysztof Jackowski zdradził, co czeka stolicę i jej mieszkańców w 2024 roku. Jak się okazuje, nie ma się czego obawiać. Będzie pięknie!

Świetlana przyszłość Warszawy w 2024 roku. Nowa wizja jasnowidza z Człuchowa

Na zadane przez dziennikarza "Super Expressu" pytanie, czy w Warszawie w nowym roku będą powstawały nowe linie metra, jasnowidz z Człuchowa bez wahania odpowiedział, że... tak. To nie koniec dobrych wieści! Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego stolicę czeka wręcz świetlana przyszłość!

- Chcę powiedzieć, że w 2024 roku będzie bardzo duży rozwój w Warszawie. Takie mam wrażenie - powiedział jasnowidz z Człuchowa.

Te słowa napawają optymizmem. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańców stolicy czeka wyjątkowo udany rok. Trzymamy kciuki, by ta przepowiednia sprawdziła się w stu procentach!

Polskość będzie zachwiana?! Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. Mroczna przepowiednia dla miast Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Wierzysz w przepowiednie jasnowidza Jackowskiego? Tak Nie