Nowa Wrona: Opel zderzył się z ciągnikiem. Dwie osoby w szpitalu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-24 18:42

Dramatyczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 571 wstrząsnął mieszkańcami Nowej Wrony koło Płońska. W czwartkowe popołudnie, 21 sierpnia, doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z ciągnikiem rolniczym. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Nowa Wrona: Opel zderzył się z ciągnikiem. Dwie osoby w szpitalu

i

Autor: KPP Płońsk/ Materiały prasowe Nowa Wrona: Opel zderzył się z ciągnikiem. Dwie osoby w szpitalu Nowa Wrona: Opel zderzył się z ciągnikiem. Dwie osoby w szpitalu

Groza na drodze wojewódzkiej! Zderzenie Opla z ciągnikiem pod Płońskiem.

Do wypadku doszło około godziny 17.30 na drodze wojewódzkiej nr 571 w rejonie miejscowości Nowa Wrona. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 27-letni mieszkaniec Warszawy, kierując Oplem, podczas wyprzedzania ciągnika stracił panowanie nad pojazdem. Samochód huknął w wielką siłą w maszynę rolniczą, a następnie dachował.

Ciągnikiem kierował 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia była czasowo zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy.

Policja apeluje o ostrożność na drogach

Sierż. Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku apeluje o rozwagę i ostrożność na drogach. – „Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu na drogach, a także intensywnych prac polowych. Na trasach pojawia się więcej maszyn rolniczych, które poruszają się wolniej i wymagają od kierowców cierpliwości oraz szczególnej uwagi przy wyprzedzaniu czy wymijaniu” – podkreśla policjantka.

Polecany artykuł:

Pijany zmiótł kobietę na pasach i uciekł. Nocny dramat w sercu Warszawy
Odwrócił się w czasie jazdy i doprowadził do katastrofy. 48-latek przygnieciony przez ciągnik

Tragedia pod Mławą. W miejscowości Dąbrowa (gm. Strzegowo) ciągnik rolniczy przejechał mężczyznę. Do poszkodowanego pilnie ruszyli ratownicy: straż pożarna, karetka pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety nie udało mu się pomóc. Zmarł na miejscu. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Polecany artykuł:

Oszukali ją na kilkaset tysięcy złotych! Zaginiona siostra Dorota zabrała głos:…
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAZOWSZE