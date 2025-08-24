Nowa Wrona: Opel zderzył się z ciągnikiem. Dwie osoby w szpitalu

Groza na drodze wojewódzkiej! Zderzenie Opla z ciągnikiem pod Płońskiem.

Do wypadku doszło około godziny 17.30 na drodze wojewódzkiej nr 571 w rejonie miejscowości Nowa Wrona. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 27-letni mieszkaniec Warszawy, kierując Oplem, podczas wyprzedzania ciągnika stracił panowanie nad pojazdem. Samochód huknął w wielką siłą w maszynę rolniczą, a następnie dachował.

Ciągnikiem kierował 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia była czasowo zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy.

Policja apeluje o ostrożność na drogach

Sierż. Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku apeluje o rozwagę i ostrożność na drogach. – „Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu na drogach, a także intensywnych prac polowych. Na trasach pojawia się więcej maszyn rolniczych, które poruszają się wolniej i wymagają od kierowców cierpliwości oraz szczególnej uwagi przy wyprzedzaniu czy wymijaniu” – podkreśla policjantka.

Odwrócił się w czasie jazdy i doprowadził do katastrofy. 48-latek przygnieciony przez ciągnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tragedia pod Mławą. W miejscowości Dąbrowa (gm. Strzegowo) ciągnik rolniczy przejechał mężczyznę. Do poszkodowanego pilnie ruszyli ratownicy: straż pożarna, karetka pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety nie udało mu się pomóc. Zmarł na miejscu. Więcej przeczytasz TUTAJ.