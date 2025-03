Nowe centrum handlowe w Warszawie. Znamy nową datę rozpoczęcia budowy Wilanów Park

Tajemniczy peron w warszawskim metrze. Zbudowali go za grube miliony, nikt z niego nigdy nie odjechał

Nowe centrum handlowe w Warszawie. Znamy wstępną datę rozpoczęcia budowy Wilanów Park

O planach budowy pierwszej galerii handlowej w Wilanowie słyszy się już od lat. Wielka inwestycja ma zmienić oblicze Miasteczka Wilanów. Obiekt ma zostać wybudowany w kwartale ulic Uprawnej, Przyczółkowej, Karuzela oraz al. Rzeczypospolitej.

– Wilanów Park to przestrzeń, gdzie wszystko co potrzebne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, znajduje się w zasięgu zaledwie kwadransa od wyjścia z domu, zgodnie z ideą 15-minutowego miasta – pisze o swojej inwestycji wykonawca, firma Nhood Polska.

Oprócz powierzchni sklepowych w obiekcie znajdzie się wielosalowe kino, całoroczna oranżeria i dwuhektarowy ogólnodostępny park miejski z infrastrukturą do różnego rodzaju aktywności miejskich i społecznych. Obiekt ubiega się o międzynarodowe certyfikaty BREEAM New Construction i BREEAM Communities. Galeria będzie wyposażona w rozwiązania zapewniające retencję wody, oszczędność energii, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, zrównoważoną gospodarkę odpadami i łatwy dostęp do zielonego transportu.

Wilanów Park. Kiedy otwarcie?

O planach budowy galerii słyszymy od 2022 r. Dwa lata wcześniej urzędnicy uchwalili plan zagospodarowania terenu. Deweloper zakładał, że obiekt uda się otworzyć już w 2026 r. Jak podaje Radio ESKA, prace mają ruszyć w tym roku. Nowy realny termin zakończenia budowy, to 2028 r. Otwarcie może więc nastąpić najwcześniej w 2029 r.