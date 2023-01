Musiał dopłacić za bagaż. Meksykanin wpadł w dziki szał i pobił 27-latkę

Nowy Dwór Mazowiecki. 29-letni Meksykanin pobił pracownicę obsługi lotniska

W niedzielę 1 stycznia doszło do przerażającego zdarzenia na lotnisku w Modlinie. Jak się dowiedzieliśmy, na terenie terminalu doszło do pobicia 27-letniej pracownicy. – Zostaliśmy wezwani do obywatela Meksyku, który był w trakcie odprawy na lot do Londynu. Zatrzymano go. Był bardzo agresywny w stosunku do jednej pracownicy obsługi – przekazała „Super Expressowi” rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. Dagmara Bielec.

Najprawdopodobniej mężczyzna, który rzucił się z pięściami na kobietę, zdenerwował się po tym, jak usłyszał informację, że jego walizka jest zbyt duża i musi za nią dopłacić. – Kobieta została pobita. Nie mamy informacji, czy została przetransportowana do szpitala, ale na miejscu pojawili się medycy, którzy się nią zajęli – dodała Bielec.

Lotnisko w Modlinie. 29-letni Meksykanin trafił w ręce policji

Informacje potwierdziła nam również nowodworska policjantka. Zatrzymanym 29-latkiem, po interwencji funkcjonariuszy straży granicznej, zajęli się później mundurowi z komendy. – Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali agresywnego mężczyznę. Potwierdzam, podczas odprawy 29-latek zaatakował 27-letnią kobietę. Została uderzona w okolice twarzoczaszki. Kobieta została przetransportowana do szpitala – przekazała podkom. Joanna Wielocha, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. Nie wiadomo jeszcze czy i jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec 29-letniego Meksykanina.