Do horroru w powietrzu doszło 20 grudnia. Samolot podróżujący na trasie z Kowna do Alicante musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Modlinie. Na pokładzie maszyny doszło do awantury między pasażerem a innymi podróżującymi i załogą.

– Mężczyzna nie był pijany, jednak był pobudzony, agresywny. Podczas lotu szturchał, popychał innych pasażerów i załogę. Kapitan lotu podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu. Na pokład weszli funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Użyli środków przymusu bezpośredniego i chwytów transportowych – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. Dagmara Bielec.

Mężczyzna w kajdankach został wyprowadzony z samolotu, przetransportowany do pomieszczeń służbowych, przesłuchany i nałożono na niego mandat karny w wysokości 500 złotych.

Samolot kontynuował lot bez 36-letniego Litwina na pokładzie.