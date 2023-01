Nowy rok, ceny w górę. Warszawiaków czekają srogie podwyżki. Co podrożeje?

Te tragedie wstrząsnęły Warszawą. Najgorsze wypadki w 2022 roku. Łzy same cisną się do oczu

Zapominalscy warszawiacy zapłacą więcej

Od poniedziałku, 2 stycznia, w Warszawie wzrośnie opłata za niezapłacony postój w strefie płatnego parkowania. Zamiast dotychczasowych 250 zł "zapominalski" kierowca będzie musiał zapłacić 300 zł. Ponadto do tej pory, gdy opłata została wniesiona w ciągu 7 dni, była niższa i wynosiła 170 zł, po podwyżce będzie to 200 zł. Taką decyzję podjęli w czerwcu radni.

To nie koniec podwyżek dla mieszkańców stolicy. Od stycznia wzrosną też opłaty za usunięcie pojazdu. Dotychczas za rower czy hulajnogę trzeba było zapłacić 128 zł i 24 zł za jedną dobę jego przechowywania. Od nowego roku będzie to odpowiednio 144 zł i 27 zł za dobę. Więcej zapłacą też właściciele "osobówek". W 2023 roku za odholowanie auta trzeba będzie wysupłać z portfela 606 zł, a za dobę parkowania 52 zł. W roku ubiegłym kosztowało to 542 zł i 46 zł za dobę na parkingu. Ratusz szacuje, że dzięki podwyżce do budżetu miasta wpłynie 6 mln zł.

Podatek od nieruchomości pójdzie w górę

Zawartość portfeli warszawiaków uszczuplą też kolejne podwyżki. O prawie 12 procent wzrosną stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.

Zgodnie z przyjętą w listopadzie uchwałą za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych warszawiacy w 2023 roku zapłacą 1 zł, to jest o 0,11 zł więcej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2022. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą za 1 mkw. 28,78 zł. Wzrost o 3,04 zł w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2022.

Wzrosną również daniny za grunt. W 2023 roku 1,16 zł od 1 mkw. wyniesie podatek powierzchni dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a 0,61 zł od 1 mkw. powierzchni dla gruntów pozostałych.

Według nowych stawek właściciel 70-metrowego mieszkania z gruntem ok. 30 mkw. zapłaci w 2023 r. 88 zł, natomiast rodzina mieszkająca w domu o pow. 170 mkw. na tysiącmetrowej działce odda ratuszowi 780 zł.

Według szacunków ratusza zmiana stawek podatku od nieruchomości spowoduje w skali roku budżetowego 2023 wzrost dochodów w stosunku do 2022 roku o 115 mln zł.

W porównaniu do 2022 roku właściciel samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton zapłaci o 192 zł więcej, czyli 1776 zł. Z kolei właściciel ciężarówki powyżej 25 ton zapłaci 2 232 zł (o 240 zł więcej niż w tym roku). Z kolei za ciągnik siodłowy stawka w 2023 roku wyniesie 2736 zł - o 288 zł więcej niż w tym roku. Stawka za autobus wyniesie 1512 zł, czyli o 168 zł więcej niż w roku 2022.

Drożej też zapłacą rodzice za wyżywienie w żłobkach. Do tej pory maksymalna stawka wynosiła 15 zł dziennie, w 2023 roku wyniesie 0,65 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli około 20 zł.