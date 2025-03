Obraz Malczewskiego warty 20 mln zł wypuszczony z aresztu! Dom aukcyjny DESA Unicum odzyskał „Rzeczywistość”

Z Radomia w trzy godziny do Barcelony? To możliwe! Bilety już w sprzedaży

Obraz Malczewskiego wypuszczony z aresztu! Dom aukcyjny odzyskał obraz wart 20 mln zł po tym, jak zarekwirowała go policja

Jeden z najważniejszych obrazów Malczewskiego przez prawie 100 lat był uważany za zaginiony. W 2021 r. nieoczekiwanie trafił na aukcję internetową w Niemczech. Okazało się, że w latach 50. XX w. został wywieziony z Polski. Dzieło odkupiła polska spółka i tak trafiło na sprzedaż do DESA Unicum. W listopadzie 2022 r. prokuratura kazała zabezpieczyć drogocenny malunek, bo urzędnicy z Ministerstwa Kultury doszli do wniosku, że wywieziono go z Polski nielegalnie.

„Rzeczywistość” miała trafić do Muzeum Narodowego w asyście policji. Dwa razy się to nie udało, bo za pierwszym pracownicy MN chcieli go zabezpieczyć jedynie tekturą, a za drugim przyjechali z za dużą skrzynią. Za trzecim razem się udało, ale Prokuratura Okręgowa w Warszawie nakazała im zwrócić obraz. Wtedy trafił na aukcję. Padł rekord - nowy nabywca zapłacił 20,4 mln zł! Jednak obraz nie trafił do rąk zwycięzcy licytacji, a sprzedaż określono jako warunkową. Dzieło zabrano do magazynu Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.

W czerwcu ubiegłego roku śledczy umorzyli postępowanie, a w zeszłym miesiącu sąd potwierdził tę decyzję. – Cieszymy się z pozytywnego zakończenia tej sprawy, ale przede wszystkim z tego, że oficjalnie potwierdzono to, co powtarzaliśmy od samego początku – nasza weryfikacja dzieł sztuki była całkowicie prawidłowa i rzetelna – skomentował Juliusz Windorbski, Prezes Rady Nadzorczej DESA Unicum.