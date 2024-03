Niewidziane od lat obrazy Chełmońskiego i Malczewskiego na wyciągniecie ręki!

To on wygrał główną nagrodę w "Milionerach". Kim jest Mateusz Żaboklicki?

Ksiądz ujawnił, co kobiety robią na pielgrzymkach! Gwiazdor z TikToka opowiedział to dokładnie

Po raz pierwszy obraz „Matula są!” Józefa Chełmońskiego zaprezentowano w 1871 r. w warszawskiej Zachęcie. To wczesny obraz malarza. Już wtedy było widać temperament malarski artysty i stronę, w którą w swej sztuce zmierza. Prawda jest jednak taka, że to dopiero wiele lat później, już po powrocie malarza z emigracji w Monachium, odbiór jego dzieł zmienił się na entuzjastyczny. - W tym czasie obraz znajdował się już w rękach prywatnych i przez kolejne niemal 150 lat miał nie pojawić się na żadnej wystawie - informują przedstawiciele DESA Unicum, dodając, że to właśnie również przez to obraz ten się niezwykle cennym, poszukiwanym dziełem, a przy tym wielokrotnie wzmiankowanym oraz reprodukowanym.

Drugi obraz to „Autoportret z Gorgonami” Jacka Malczewskiego. - Na prezentowanym autoportrecie Malczewski przedstawił się w towarzystwie trzech Gorgon, mitycznych stworów, którym nadał rysy kobiet ze swojego otoczenia. Ukazał tutaj swoje muzy: Michalinę Janoszankę i Marię Sozańską. Jak zawsze w przypadku twórczości Malczewskiego, obraz pozostawia wiele możliwych dróg interpretacji, a miłośnicy dorobku artystycznego mistrza w bogatej warstwie symbolicznej odnajdą nawiązania do jego innych prac. Przykładowo, drewniany cebrzyk z naczyniami pojawia się np. już w bardzo wczesnej „Introdukcji”, w której postać malarczyka jest utajonym autoportretem mistrza – mówi Michał Szarek, ekspert DESA Unicum. Obraz ten będzie można wylicytować na aukcji, wieńczącej wystawę. Znawcy szacują, że jego cena może osiągnąć nawet kwotę 2,5 mln złotych.

Marcowa wystawa „Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie” zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na niezwykłe obrazy Chełmońskiego i Malczewskiego. Pojawi się na niej duży zbiór prac najwybitniejszych polskich artystów z najważniejszych okresów ich twórczości, które rzadko występują na ekspozycjach lub jeszcze nigdy nie były wystawiane.

Pisanki Pani Elżbiety to prawdziwe dzieła sztuki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.