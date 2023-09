przepadł na ponad 130 lat

Obraz wart miliony wisiał w starej willi pod Warszawą! Teraz wrócił do muzuem [ZDJĘCIA]

mrok | ago 12:05

Wisiał w starej willi pod Warszawą, teraz można go podziwiać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. „Wieczór letni” Józefa Chełmońskiego to obraz namalowany w tym samym czasie, co słynne „Babie lato”. Co ciekawe - obraz zaginął, przez lata był w prywatnych rękach, a jego właściciele nie wiedzieli, że w ich domu wisi aż tak wartościowe dzieło. Muzeum Narodowe w Poznaniu kupiło dzieło Józefa Chełmońskiego na aukcji sztuki dawnej w Desa Unicum.