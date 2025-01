Obrońcy Doriana S. zapowiedzieli apelację. Wyrok upadnie? Prokurator: "To żerowanie na ludzkiej tragedii"

- To żerowanie na ludzkiej tragedii i szukanie sensacji - mówi nam prokurator. - W składzie było dwóch zawodowych sędziów o nieposzlakowanym doświadczeniu (Paweł Dobosz i Ireneusz Szulewicz - przyp. red.). Nie doszukano się żadnych wątpliwości co do prawidłowości umocowania sądu do orzekania w tej sprawie - dodaje.