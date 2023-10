Odkryli tajemnicze pomieszczenie. W tym miejscu może być wiele skarbów z przeszłości

Plakat wyborczy przy wejściu do kościoła w Warszawie. "Uparty proboszcz"

Co o tym myślicie?

Warszawa. Tajemniczy pomieszczenie, archeolodzy prowadzą badania

O niecodziennym odkryciu poinformowali warszawscy urzędnicy. Ekipa archeologów czuwa nad pracami ziemnymi przy budowie ostatniego odcinka metra na Bemowie. - Po rozpoczęciu prac ziemnych archeolodzy mogli już zajrzeć pod ziemię – w miejscu, gdzie powstaje Stacja Techniczno-Postojowa Karolin. W jej zachodnim fragmencie odkryli zabudowę – najprawdopodobniej piwniczkę. Znajduje się ona w miejscu, gdzie na mapie z 1931 roku zaznaczone są dwa budynki Folwarku Karolin, ale prawdopodobnie była to zupełnie odrębna konstrukcja ceglana – informuje biuro prasowe stołecznego ratusza.

Ceglana piwniczka ma pozostałości po metalowych schodach. Do jednej z jej ścian przylega coś, co przypomina komin. Pomieszczenia pochodzą prawdopodobnie z przełomu XIX i XX w. Dawniej w tym miejscu znajdował się folwark.- Tam, gdzie na początku XX wieku były folwarki, mogą to być m.in. narzędzia rolnicze, ozdoby czy naczynia. A na dawnych dobrach wsi Mory na przykład ceramika późnośredniowieczna – czytamy.

Przy budowie metra czuwają naukowcy z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Pilnują, żeby przy pracach ziemnych nie przeoczyć ani nie zniszczyć żadnego zabytku. W tym miejscu możemy spodziewać także innych niespodzianek. Do tej pory podczas budowy metra pracownicy znaleźli prawdziwe prehistoryczne skarby, m.in. szczątki mamuta i słonia leśnego.