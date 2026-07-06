Odświeżą okolice warszawskiej palmy. Rusza remont na rondzie de Gaulle’a, utrudnienia dla pasażerów

Remont torowiska na przejazdach przez Rondo de Gaulle’a

Remont torów w Alejach Jerozolimskich wchodzi w kolejny etap. Od poniedziałku 6 lipca ekipy remontowe pojawią się na przejazdach prowadzących przez Rondo de Gaulle’a.

W związku z tym obowiązują zmiany w ruchu: z Nowego Światu, z obu stron ronda, kierowcy skręcą tylko w prawo, na drugą stronę torów będzie możliwa zawrotka tymczasowymi przejazdami przy ul. Brackiej i Muzeum Narodowym.

Zmianie ulegnie rozkład niektórych linii:

Autobusy linii 111 w kierunku Gocławia pojadą przez Most Świętokrzyski, czyli z Nowego Światu skręcą w ulicę Świętokrzyską, następnie pojadą Kopernika, Tamką, przez most, Wybrzeżem Szczecińskim i z Wału Miedzeszyńskiego skręcą w kierunku Ronda Waszyngtona.

w kierunku Gocławia pojadą przez Most Świętokrzyski, czyli z Nowego Światu skręcą w ulicę Świętokrzyską, następnie pojadą Kopernika, Tamką, przez most, Wybrzeżem Szczecińskim i z Wału Miedzeszyńskiego skręcą w kierunku Ronda Waszyngtona. Autobusy 128 i 175 w kierunku Placu Piłsudskiego z Alej Jerozolimskich pojadą ulicą Marszałkowską do Królewskiej i dalej do swojej pętli.

w kierunku Placu Piłsudskiego z Alej Jerozolimskich pojadą ulicą Marszałkowską do Królewskiej i dalej do swojej pętli. Pozostałe linie autobusowe, jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie, będą korzystać z tymczasowych zawrotek przez torowisko.

Utrudnienia mają zakończyć się w tym miejscu w niedzielę, 12 lipca, około godziny 23:30.

Naprawa torowiska w Alejach Jerozolimskich

Prace w rejonie warszawskiej palmy to kolejna odsłona trwającego od końca maja remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Ruch tramwajowy jest w tym czasie całkowicie wyłączony na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona, a więc w ścisłym centrum miasta.

Ukończone zostały już przejazdy na Rondzie Czterdziestolatka i Rondzie Dmowskiego. Teraz przyszedł czas na Rondo de Gaulle’a. Do wykonania pozostanie jeszcze jeden przejazd – na wysokości ulicy Emilii Plater.

Jak zapewnia Warszawski Transport Publiczny prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie w zapowiadanym terminie, czyli na początku sierpnia. Nieco inaczej sytuacja wygląda na Moście Poniatowskiego, gdzie po demontażu dotychczasowego torowiska okazało się, że zakres niezbędnych prac w tym miejscu musi być większy niż wynikało z analizy istniejącej dokumentacji obiektu. Wkrótce ma zostać ogłoszony nowy harmonogram tej części prac.

Rondo de Gaulle’a zniknie z powierzchni ziemi. Co stanie się ze słynną palmą?:

5