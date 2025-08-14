Ogień zaczął buchać z samochodu. Pilna akcja strażaków pod Nowym Dworem Mazowieckim

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-14 12:01

Samochód stanął w ogniu! Łuna pożaru rozświetliła drogę pod Nowym Dworem Mazowieckim. Gdy na miejsce dotarli strażacy, granatowy volkswagen płonął niczym pochodnia. Mimo sprawnej akcji osobówka spaliła się niemal doszczętnie.

W czwartek (14 sierpnia) Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło pilne zgłoszenie o pożarze samochodu w miejscowości Wólka Górska. Na miejsce natychmiast ruszył okoliczne zastępy. W akcji gaśniczej brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie. Przyczyny pożaru są obecnie ustalane.

Pożar samochodu dostawczego na autostradzie

6 zdjęć
Wjechał do bagna, samochód stanął w ogniu. Kierowca został zatrzymany!

W poniedziałek (11 sierpnia) w Parzniewie pod Pruszkowem doszło do innego nietypowego zdarzenia. 27-letni kierowca Mini Coopera wjechał na teren nieużytków i ugrzązł w błocie nad brzegiem rzeki Zimna Wodna. Próba wydostania się z pułapki zakończyła się pożarem trawy, a następnie całego pojazdu. 

Kierowca, próbując wydostać Mini Coopera z błotnej pułapki, gwałtownie dodawał gazu. To spowodowało zapalenie się suchej trawy, a ogień szybko przeniósł się na auto. Na miejsce wezwano dwa zastępy straży pożarnej, które sprawnie ugasiły pożar.

Mężczyzna, chcąc uniknąć płomieni, wyskoczył z pojazdu i skoczył do rzeki. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po przebadaniu przez ratowników medycznych został przekazany policjantom.  − Policja, jak dojechała na miejsce, zauważyła człowieka, który znajdował się poza pojazdem. Przeprowadzono badanie trzeźwości. Mężczyzna był nietrzeźwy. Obecnie trwają czynności wyjaśniające w sprawie – wyjaśniła w rozmowie z "Super Expressem"  podkom. Milena Wojciechowska z pruszkowskiej policji. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Mini Cooper w ogniu! Kierowca osobówki utknął w błocie i spalił auto
11 zdjęć
NOWY DWÓR MAZOWIECKI