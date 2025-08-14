Ogień zaczął buchać z samochodu. Pilna akcja strażaków pod Nowym Dworem Mazowieckim

W czwartek (14 sierpnia) Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło pilne zgłoszenie o pożarze samochodu w miejscowości Wólka Górska. Na miejsce natychmiast ruszył okoliczne zastępy. W akcji gaśniczej brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie. Przyczyny pożaru są obecnie ustalane.

Pożar samochodu dostawczego na autostradzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie

Wjechał do bagna, samochód stanął w ogniu. Kierowca został zatrzymany!

W poniedziałek (11 sierpnia) w Parzniewie pod Pruszkowem doszło do innego nietypowego zdarzenia. 27-letni kierowca Mini Coopera wjechał na teren nieużytków i ugrzązł w błocie nad brzegiem rzeki Zimna Wodna. Próba wydostania się z pułapki zakończyła się pożarem trawy, a następnie całego pojazdu.

Kierowca, próbując wydostać Mini Coopera z błotnej pułapki, gwałtownie dodawał gazu. To spowodowało zapalenie się suchej trawy, a ogień szybko przeniósł się na auto. Na miejsce wezwano dwa zastępy straży pożarnej, które sprawnie ugasiły pożar.

Mężczyzna, chcąc uniknąć płomieni, wyskoczył z pojazdu i skoczył do rzeki. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po przebadaniu przez ratowników medycznych został przekazany policjantom. − Policja, jak dojechała na miejsce, zauważyła człowieka, który znajdował się poza pojazdem. Przeprowadzono badanie trzeźwości. Mężczyzna był nietrzeźwy. Obecnie trwają czynności wyjaśniające w sprawie – wyjaśniła w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Milena Wojciechowska z pruszkowskiej policji. Więcej przeczytasz TUTAJ.