Ogromne zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Zacznie się 2 czerwca

Na kilka tygodni ulice Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Grójecka stracą połączenie. Kierowcy jadący ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. od Alej Jerozolimskich będą musieli skręcić w Białobrzeską. Z kolei jadący Grójecką z centrum nie skręcą ani w lewo w Banacha, ani w prawo w Bitwy Warszawskiej 1920 r. Objazd będzie prowadził ulicami Kopińską i Białobrzeską lub Dickensa i Szczęśliwicką. Do Banacha można dojechać ulicami Dickensa i Pawińskiego.

Ruch na ulicy Banacha zostanie przełożony na drugą jezdnię. Od Pawińskiego dwa kierunki ruchu będą teraz na nitce, która zazwyczaj prowadzi do Grójeckiej. Na skrzyżowaniu z Grójecką będzie można pojechać w prawo lub w lewo. Organizacja ruchu na skrzyżowaniu będzie się zmieniała w miarę postępu robót. Utrudnienia potrwają tam co najmniej do końca roku. Wcześniej, bo w czerwcu, zostanie przełożony ruch na drugą jezdnię Alej Jerozolimskich.

Aby ułatwić przejazd autobusów, na Grójeckiej i w alei Krakowskiej zostaną wytyczone tymczasowe buspasy. W kierunku Okęcia będzie od placu Zawiszy do Baśniowej, a w stronę centrum – od Lechickiej do Dickensa oraz od Wawelskiej do placu Narutowicza. Buspasami będą mogły jeździć także pojazdy MTON, taksówki i motocykle.

Na ulicach, którymi będą kursowały autobusy, powstaną tymczasowe przystanki. Uruchomienie kilku z nich będzie wiązało się ze zmianami w ruchu. Ulica Lirowa straci połączenie z aleją Krakowską. Z kolei na placu Narutowicza zostanie zamknięty fragment ulicy Uniwersyteckiej łączący ulicę Akademicką z placem. Dodatkowo tramwajarze naprawią torowisko na placu Narutowicza. W dniach 2-3 czerwca zwężą o jeden pas nitkę Grójeckiej w kierunku centrum, przed samym placem.

Tramwaje zawieszone, autobusy na objazdach – jak dojechać?

Od poniedziałku tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli P+R Al. Krakowska. Zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 15 i 25. Przy Och-Teatrze zostanie wybudowany rozjazd nakładkowy, który umożliwi tramwajom dwukierunkowym zmianę kierunku. Z tego powodu w poniedziałek tramwaje będą kończyły trasę na placu Narutowicza. Od wtorku linia 9 będzie dojeżdżała do przystanku Och-Teatr.

Do placu Narutowicza dojadą tramwaje linii: 1, 7, 14, 33 i 71. Linie 23 i 25 zostaną zastąpione przez linię 75 kursującą na trasie Nowe Bemowo – Annopol. Między placem Narutowicza a pętlą P+R Al. Krakowska będą jeździły autobusy linii Z-9 (część kursów będzie na krótszej trasie z placu do ulicy Hynka). Dodatkowo uruchomiona zostanie linia Z14, która połączy plac Narutowicza z pętlą na ulicy Instalatorów.

Trasy linii: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733 zostaną wydłużone do przystanku PKP Rakowiec. To ułatwi przesiadki do pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich (linie S2, S3, S4 i S40 oraz RL), którymi można dojechać na przykład do centrum miasta i stacji metra obydwu linii.

Autobusy linii 136 pojadą: Białobrzeską, Dickensa, Pawińskiego i Księcia Trojdena. Linie 154 i 172 będą jeździły ulicami Dickensa i Białobrzeską, a 186 i 414 – Szczęśliwicką, Dickensa i Pawińskiego do Banacha (tu zakończą trasy). Z kolei autobusy linii 191 pojadą ulicami Białobrzeską i Kopińską do placu Narutowicza.