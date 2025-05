Potężne utrudnienia na kolei. Awarie i wypadki z dzikimi zwierzętami

Jak podaje TVN Warszawa, do jednego z wypadków doszło na trasie między Warszawą a Łukowem. – W nocy doszło do potrącenia zwierzyny leśnej przez pociąg PKP Cargo. Od godziny czwartej trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Wcześniej ruch odbywał się po jednym czynnym torze – przekazała portalowi rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Do kolejnego wypadku doszło w Wesołej. Niedaleko stacji Warszawa Wola Grzybowska łoś wpadł pod pociąg.

Wczesnym rankiem Szybka Kolej Miejska informowała, że pomiędzy Sulejówkiem a Rembertowem opóźnienia łapały pociągi wszystkich przewoźników. Pociągi S2 mogły przyjeżdżać nawet godzinę po czasie.

Na dodatek między PKP Błonie a Ożarowem Mazowieckim doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Potwierdzają to informacje zamieszczone na Portalu Pasażera. – Błonie - Ożarów Mazowiecki. Inne przyczyny związane z infrastrukturą kolejową. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów do około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia – czytamy w komunikcie.

Paraliż komunikacyjny! Pociąg WKD wykoleił się w Grodzisku Mazowieckim

Tydzień wcześniej informowaliśmy o innym poważnym zdarzeniu. Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) wykoleił się, powodując poważne utrudnienia w ruchu. Do zdarzenia doszło w czwartek (22 maja) rano w Grodzisku Mazowieckim. Jak informuje Radio Dla Ciebie, ruch pociągów został całkowicie wstrzymany pomiędzy stacjami Grodzisk Mazowiecki Radońska a Grodzisk Mazowiecki Jordanowice. To kluczowy odcinek trasy, co oznaczało poważne problemy dla dojeżdżających do pracy i szkoły. Więcej dowiesz się TUTAJ.

