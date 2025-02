Napad na jubilera w Warszawie. Zatrzymano sprawców. Wiadomo, co zrobili po rozboju

Ukradła ze szkoły 1,25 mln złotych i przyniosła je do prokuratury! Wielka wtopa chciwej księgowej

Wielkie zmiany na Ochocie. Tramwaje nie pojadą na Banacha! A to nie koniec utrudnień

W Warszawie trwa budowa linii tramwajowej, która ma ułatwić dojazd do Dworca Zachodniego. W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem tramwajowym prowadzącym do dworca. Już od marca prace wchodzą w nowy etap.

Tym razem drogowcy i tramwajarze biorą się za okolice skrzyżowania ulic Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920. Z tego powodu konieczna będzie zmiana organizacji ruchu, na którą muszą się przygotować kierowcy i pasażerowie miejskiej komunikacji.

Od 1 marca zmienią się trasy linii 1, 7, 14 i 25. Trasa „jedynki” zostanie wydłużona do pętli P+R Al. Krakowska. 7, 14 i 25 pojadą tylko do pętli na placu Narutowicza. Do szpitala na ul. Banacha można będzie dojechać autobusami. Przystanek autobusowy Bitwy Warszawskiej 1920 zostanie przeniesiony na nieczynny przystanek tramwajowy na ul. Banacha.

Tramwaj do Dworca Zachodniego w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców

Utrudnień nie unikną też kierowcy. Drogowcy zajmą jezdnię ul. Banacha w kierunku Bitwy Warszawskiej 1920 na odcinku od Pawińskiego do Grójeckiej. Do dyspozycji zostanie jezdnia w kierunku Żwirki i Wigury, na której będzie obowiązywał ruch obustronny. Z Banacha na skrzyżowaniu z Grójecką pojedziemy prosto lub w prawo do centrum.

W tym czasie wykonawca zajmie się przebudową podziemnych instalacji. – Pod skrzyżowaniem i wszystkimi jego wlotami znajduje się gąszcz kilkudziesięciu różnych rur, sieci i kabli, które muszą zostać dostosowane do nowego układu komunikacyjnego, w tym nowych, nieistniejących wcześniej torów – napisał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Gdy pracownikom uda się już z tym uporać ruszy budowa nowego torowiska. Ruch tramwajowy na Banacha będzie wstrzymany co najmniej do końca roku.

Test o Warszawie, sprawdź swoją wiedzę o mieście i jego mieszkańcach Pytanie 1 z 20 llu mieszkańców miała Warszawa przed II wojną światową? 1 295 tys. 2 260 tys. 1 567 tys. 3 245 tys. Następne pytanie