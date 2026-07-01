Ogromny pożar traw pod Warszawą. Pociągi stanęły, paraliż na kolei

Mazowsze: Pożar wzdłuż torów w rejonie Mińska Mazowieckiego

Jak przekazał w wypowiedzi dla Radia Eska kpt. Piotr Jałocha, reprezentujący mińską straż pożarną, akcja gaśnicza obejmuje pas od miejscowości Mienia aż po granice z powiatem siedleckim. Ogniska pożarowe występują w wielu różnych miejscach naraz. Płoną głównie nieużytki znajdujące się tuż przy samym nasypie kolejowym, ale ogień dotarł również do pobliskich zarośli oraz młodego lasu. Na ten moment zaangażowano już przeszło 20 jednostek straży pożarnej, a kolejne zmierzają już na miejsce zdarzenia.

Według zapewnień strażaka ogień nie stanowi bezpośredniego niebezpieczeństwa dla okolicznych domów. Sytuacja wymusiła jednak wstrzymanie kursowania pociągów. Składy, które akurat znajdowały się na tej trasie, musiały zatrzymać się na najbliższych stacjach.

Wzajemne honorowanie biletów z powodu pożaru i opóźnień

O utrudnieniach poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, wskazując, że z uwagi na akcję gaśniczą prowadzoną na odcinku Mińsk Mazowiecki – Mrozy – Kotuń, pociągi Kolei Mazowieckich napotykają na duże problemy. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, skróconymi trasami oraz zmianami kierunków jazdy, dlatego wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM oraz Intercity na trasie od Warszawy Zachodniej do Łukowa i z powrotem.

Problem dotknął również składy dalekobieżne. Pociągi Intercity zmagają się z potężnymi opóźnieniami. Skład IC „Podlasie”, podróżujący z Terespola w kierunku Warszawy Zachodniej, notuje blisko dwie i pół godziny poślizgu. Podobne opóźnienie dotyczy połączenia IC „Radziwiłł” zmierzającego w stronę Terespola z Warszawy.

Z ponad 100-minutowym opóźnieniem jedzie też skład IC „Bocian” jadący z Białegostoku do Warszawy Wschodniej.

Pasażerom planującym przejazdy na tych odcinkach zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji za pośrednictwem oficjalnego Portalu Pasażera.

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