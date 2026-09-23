Ojciec zamordowanej Mai poprosił o ochronę. „Czy ktoś nie czeka na moment, żeby odebrać mi życie?”

Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
2026-09-23 17:00

Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mężczyzna mówi, że mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, nadal czuje zagrożenie. W rozmowie z reporterem „Super Expressu” przyznał, że cały czas ogląda się za siebie i zastanawia się, czy ktoś nie może próbować zrobić mu krzywdy...

Wystąpiłem o ochronę dla mnie i mojej rodziny, ponieważ nadal czuję zagrożenie ze strony tej osoby i po prostu chcę otrzymać ochronę. Na chwilę obecną czekam na jej udzielenie − mówi Jarosław Kowalski.

Sprawa ma związek z dramatem, który rozegrał się w Mławie w kwietniu 2025 roku. 16-letnia Maja spotkała się z Bartoszem G. i już nie wróciła do domu. 1 maja jej ciało znaleziono w kontenerze na śmieci ukrytym w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny nastolatka. Bartosz G. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się do winy i nadal przebywa w areszcie.

Po śmierci Mai doszło do konfliktu między rodziną dziewczyny a matką Bartosza G., Katarzyną G. Kobieta publicznie broniła syna i kierowała pod adresem rodziny Mai obraźliwe wypowiedzi. Sprawa trafiła również na drogę sądową. Katarzyna G. miała również mówić o możliwości pozbycia się Kowalskich, jeśli ci doprowadzą do problemów jej syna.

Ojciec Mai wraz z pełnomocnikami zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Mławie o podejrzeniu stalkingu i kierowania gróźb karalnych. Postępowanie zostało jednak umorzone. Jarosław Kowalski do dziś nie rozumie tej decyzji.

Cały czas zastanawiam się też, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu, mimo tak mocnych dowodów. W mojej ocenie dowody są niepodważalne, a prokuratura nie dołożyła wszelkich starań, żeby tę sprawę wyjaśnić, i ostatecznie ją umorzyła − mówi.

Ojciec Mai chce teraz poznać podstawy decyzji mławskiej prokuratury. − Chciałbym dowiedzieć się, dlaczego prokuratura w Mławie umorzyła to śledztwo. Na jakiej podstawie, przy tak mocnych dowodach, zapadła taka decyzja? Chciałbym, żeby obecni śledczy wyjaśnili tę sytuację. Dlaczego pani prokurator umorzyła to postępowanie? Z jakiego względu? − pyta.

W poniedziałek (21 września) Jarosław Kowalski wraz ze swoimi pełnomocnikami pojawił się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawa została skierowana do Prokuratury Krajowej. Niedługo później policjanci pojawili się w domu Katarzyny G. Kobieta została zatrzymana.

Jak wcześniej informowała KWP w Radomiu, podczas czynności jeden z funkcjonariuszy miał zostać przez nią uderzony. G. usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariusza.

Dla Jarosława Kowalskiego zatrzymanie kobiety było chwilą ulgi, ale nie zakończyło jego obaw.

Dotarła do mnie informacja, że ta kobieta została zatrzymana. W pewnym sensie poczułem ulgę, ale z tyłu głowy cały czas mam pytanie: czy ta kobieta nie zdążyła wynająć kogoś innego? Czy ktoś w tej chwili mnie nie obserwuje i nie czeka na moment, żeby odebrać mi życie? − mówi.

Mężczyzna przyznaje, że po wydarzeniach związanych ze sprawą jego córki poczucie zagrożenia towarzyszy mu każdego dnia. − Od momentu, kiedy dowiedziałem się, że jest próba zamachu na moje życie, że jest próba odebrania życia mnie i mojemu mecenasowi, cały czas czuję strach. Za każdym razem oglądam się za siebie, sprawdzam, czy ktoś za mną nie idzie, szczególnie nocami − mówi Kowalski.

Teraz czeka na decyzję w sprawie ochrony. Chce też wyjaśnienia, dlaczego wcześniejsze postępowanie dotyczące gróźb i stalkingu zostało umorzone. − Po prostu chcę otrzymać ochronę − podkreśla ojciec zamordowanej Mai.

Makabryczne odkrycie w miejscu znalezienia zwłok Mai z Mławy
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

MŁAWA
MAJA
MŁAWA WIADOMOŚCI
POLICJA MŁAWA