Okolice Okęcia zalane po ulewie! "Padało tylko 10 minut"

Zofia Dąbrowska
2026-05-25 6:14

Wystarczyło parę minut intensywnego deszczu, żeby doszło do pierwszego tej wiosny potopu w Warszawie. Tym razem nie padło na trasę w rejonie Mostu Grota. WS zamian za to zalana została ulica Wirażowa na Okęciu. Woda przykryła oba pasy jezdni na odcinku około 100 metrów. Na miejscu interweniowała policja, która częściowo wstrzymała ruch.

Wirażowa zalana po ulewie. Policja zamknęła przejazd na Okęciu

Jest pierwszy potop w stolicy i to po bardzo krótkim deszczu! Jak pisze Miejski Reporter, w niedzielę po godzinie 20 na skrzyżowaniu ulic Wirażowej i Poleczki na Okęciu pojawiła się gigantyczna kałuża. Po intensywnych opadach woda zalała oba pasy ruchu na ulicy Wirażowej. Według relacji z miejsca zdarzenia głębokość wody miejscami sięgała nawet pół metra! "Padało tylko 10 minut" - piszą komentujący. Niektórzy narzekają na zarządzanie stolicą, zauważając, że tak krótki deszcz wystarczył, by sparaliżować ruch. Przejazd przez zalany odcinek był bardzo utrudniony. Policja zabezpieczała miejsce i kierowała ruchem. Funkcjonariusze przepuszczali głównie kierowców, którzy deklarowali, że ich pojazdy są w stanie przejechać przez wodę. Wielu kierowców zawracało lub czekało na poprawę sytuacji.

Część samochodów miała problem z przejazdem, ale obyło się bez wypadków

Na nagraniach i zdjęciach z miejsca widać auta jadące bardzo powoli przez zalaną ulicę. Woda sięgała wysokości kół, a część samochodów miała problem z przejazdem. Jeden z pojazdów utknął na zalanym fragmencie drogi. Sytuacja na Wirażowej spowodowała spore utrudnienia komunikacyjne w rejonie Okęcia. Wieczorny ruch odbywał się wolniej niż zwykle, a kierowcy musieli zachować szczególną ostrożność. Na szczęście nikt nie został ranny i nie doszło do żadnego wypadku z powodu potopu na Wirażowej. Policja wezwała służby oczyszczania miasta, które miały usunąć wodę z jezdni i przywrócić normalny ruch.  

