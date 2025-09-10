Opel zderzył się z audi. Dwie osoby w szpitalu. Są pierwsze ustalenia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-10 11:19

W poniedziałek, 8 września, na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Karszówka, doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku kolizji, dwie osoby trafiły do szpitala, gdzie wracają do zdrowia.

Opel zderzył się z audi. Dwie osoby w szpitalu. Są pierwsze ustalenia

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Wypadek na DK12

Radomscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia w Karszówce. Jak podaje Justyna Jaśkiewicz, do kolizji doszło na skrzyżowaniu.

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że do zderzenia doszło w momencie, gdy 47-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Opel wyjeżdżała z drogi podporządkowanej. Jak ustalono, najprawdopodobniej nie ustąpiła ona pierwszeństwa przejazdu. To doprowadziło do kolizji z pojazdem marki Audi, którym kierował 22-latek.

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona

Polecany artykuł:

Rosyjskie drony nad Polską. Służby apelują do mieszkańców. Mówią o dezinformacji

Dwie osoby w szpitalu

Siła zderzenia była na tyle duża, że oboje kierujący wymagali pomocy medycznej i zostali przetransportowani do szpitala. Na chwilę obecną nie podano szczegółowych informacji na temat ich stanu zdrowia.

W związku z tym i podobnymi zdarzeniami, radomscy policjanci ponownie wystosowali apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podkreślają w nim wagę zachowania ostrożności i pełnego skupienia podczas jazdy.

„Apelujemy o zachowanie ostrożności i skupienie uwagi na drodze. Każdy kierowca przed przejazdem przez skrzyżowanie powinien upewnić się, czy nie spowoduje tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych” – przekazała Justyna Jaśkiewicz.

Polecany artykuł:

Rosyjskie drony wleciały do Polski. Ważny polityk amerykański: "To akt wojny"
Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
14 zdjęć
Sonda
Czy udzielałeś/aś pomocy ofiarom wypadku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki