Orszak Trzech Króli w Warszawie. Zobacz, jak wierni świętowali Objawienie Pańskie

Warszawa świętuje Objawienie Pańskie. Orszak Trzech Króli zgromadził tłumy wiernych

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą „Anioł Pański”, którą poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Po modlitwie barwny orszak wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika Traktem Królewskim na pl. Zamkowy, gdzie nastąpił uroczysty pokłon trzech króli Jezusowi w stajence.

Królowie ofiarowali mirrę − znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło − znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto − dar czystego serca i symbol królewskiej misji. Na czele orszaku szła gwiazda, a za nią grupa pastuszków.

W rolę króla Europy wcielił się Mariusz Buganik, tata piątki dzieci. Króla Azji zagrał urodzony w Hongkongu, a dorastający w Kanadzie − Ericsson Sing, zaś króla Afryki − pochodzący z Senegalu i mieszkający od dziewięciu lat w Polsce Abel Mane.

Królom towarzyszyli rycerze i dwórki. W pochodzie szły także aniołki, w które wcieliło się ok. 400 dzieci ze szkół podstawowych. W postacie Świętej Rodziny wcielili się małżonkowie Magdalena i Paweł Nowiccy, którzy przyszli ze swoim półtorarocznym synkiem Lechem. Do orszaku na wysokości Pałacu Prezydenckiego dołączyła para prezydencka Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.

Orszak Trzech Króli tradycją w Polsce. Jak narodziła się idea ulicznych jasełek?

Orszaki Trzech Króli są w Polsce tradycyjnym elementem obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego od 2009 roku. Święto Trzech Króli, zwane także Epifanią, zostało ustanowione w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2009 roku w szkole Żagle prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik.

Zgodnie z informacjami podanymi przez organizatorów, w tegorocznych orszakach Trzech Króli, które przeszły ulicami blisko tysiąca miejscowości w Polsce, wzięły udział setki tysięcy wiernych. To świadectwo żywej tradycji i głębokiej wiary, która łączy Polaków w radosnym świętowaniu Objawienia Pańskiego.