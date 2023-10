Ostatnia szansa by zobaczyć niezwykłe widowisko w Cyrku Zalewski. Publicznosć wybierze cyrkowego ulubieńca. Dzieci już wybrały

Kończy się cyrkowy sezon. To już ostatni weekend wielkiego festiwalu cyrkowego w Warszawie. I ostatnia szansa, by widzowie mogli wskazać swojego ulubionego artystę. W niedzielę na ostatnim przedstawieniu wręczona zostanie Nagroda Publiczności – najważniejsze wyróżnienie dla uczestników XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Warszawie. To przecież dla publiczności, dla emocji dorosłych i dzieci, właściciele Cyrku Zalewski przygotowują od 23 lat to prawdziwe cyrkowe święto.

- Cyrk to inny świat, cyrk to emocje, cyrk to magia i oddech od rzeczywistości - mówi Kamil Zalewski, mistrz iluzji i współtwórca festiwalowego widowiska, które przez cały październik przyciągało do wielkiego namiotu przy Górczewskiej tłumy warszawskiej publiczności.

Ta najmłodsza publiczność – dziecięce jury (m.in. dwie Natalki, Oliwia, Wiktoria, Krzysztof, Oskar) - już w miniony weekend wskazała swoich ulubieńców. Na dziecięcy uśmiech i podziw oraz nagrody zasłużyli klaun Dominik z Czech i Kateryna Larina z Ukrainy. A kto zdobył serca dorosłej części widowni? - Ogłosimy to w niedzielę, gdy zliczymy głosy z kuponów, które trafiały do nas przez cały czas trwania festiwalu – mówi Ewa Zalewska, szefowa Cyrku Zalewski. Ostatnie widowiska w Cyrku Zalewski przy ul. Górczewskiej, nieopodal Wola Parku i stacji Metra Ulrychów odbędą się w sobotę (28.10, godz. 14 lub 18) i niedzielę (29.10, godz. 13 i 17)

„Super Express” jest patronem festiwalu. Piszemy o nim regularnie. Przeczytajcie, kto z cyrkowców decyzją jury zasłużył na statuetki Złotych i Srebrnych Klaunów - a kto zdobył nagrodę Grand Prix. I spieszcie się, by zobaczyć ich na żywo!

Nagrody w Cyrku Zalewski rozdane