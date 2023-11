Oto najbardziej oblegana trasa autobusowa w Warszawie. Prawie 12 mln pasażerów

Przyczepił bukiet czerwonych róż i list do ogrodzenia. Ta historia wywołuje łzy wzruszenia. „Proszę Panią o telefon”

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał zaskakujące dane. Trasę Piaseczno-Warszawa można uznać za jedną z najbardziej obleganych w stolicy! Po wprowadzeniu buspasów na ul. Puławskiej, w ciągu zaledwie 12 miesięcy ich funkcjonowania, autobusy przewiozły tą trasą prawie 12 mln pasażerów!

"Najbardziej wykorzystywanymi miesiącami były październik i marzec, a więc okresy pokrywające się z trendami obserwowanymi w całym WTP. Liczba pasażerów w dni powszednie jest zbliżona i wynosi ok. 39-40 tys. pasażerów dziennie. W soboty autobusami korzystającymi z buspasów podróżuje średnio ponad 21,5 tys. osób" - przekazał ZTM.

Warto dodać, że wzrost liczby pasażerów na ul. Puławskiej wyniósł we wrześniu tego roku 18,1 procent, w odniesieniu do września poprzedniego roku. To oznacza, że buspas przyciągnął wielu nowych pasażerów autobusów miejskich!

"Najwięcej osób podróżuje autobusami linii 709 – to ponad 48 procent wszystkich. Najwięcej podróżnych przybyło natomiast w 727, ok. jednej czwartej w porównaniu z poprzednim rokiem" - poinformował ZTM.

Krócej buspasem na Puławskiej

Jeszcze przed wprowadzeniem buspasów na ul. Puławskiej wszystkie autobusy kursujące tą ulicą miały opóźnienia. Teraz, gdy poruszają się wydzielonymi pasami ruchu, jeżdżą sprawnie i punktualnie. Co więcej, jak wyliczył ZTM, każda osoba regularnie korzystająca w godzinach szczytu z linii 709, 727 i 739 na odcinku Warszawa-Piaseczno podróżuje obecnie o ponad 10 godzin miesięcznie krócej (blisko pół godziny dziennie), niż przed wprowadzeniem buspasa!

Warto też dodać, że od 20 listopada linia 739, łącząca Piaseczno z Warszawą, zyskała dodatkowe kursy. Dzięki temu liczba miejsc dla pasażerów z wcześniejszych 630 ma się zwiększyć do nawet 920 miejsc na godzinę.