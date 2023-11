Oto najbogatsze gminy w Polsce. Tu luksus płynie ulicami. Nr 14 zaskakuje! [GALERIA]

Oto najbogatsze gminy w Polsce. Tutaj luksusowo jest na każdym kroku

Które gminy w Polsce są najbogatsze, a które najbiedniejsze? Pokazują to dane Ministerstwa Finansów, które publikuje podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy. To dane przyjęte do obliczania subwencji wyrównawczej dla biedniejszych gmin. Skąd wynika bogactwo? Z podatków odprowadzanych przez firmy. Każda gmina czerpie dochody z tytułu podatków - m.in. od nieruchomości oraz PIT i CIT. Im więcej dochodów ma gmina, tym więcej pieniędzy ma na inwestycje, a to przekłada się na jakość życia mieszkańców.

Które gminy w Polsce są najbogatsze? Zobaczcie w naszej galerii: