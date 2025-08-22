Pani Marianna dwa dni temu zniknęła z domu. Szuka jej zrozpaczona rodzina i policja

2025-08-22

W okolicach Płocka od dwóch dni trwa akcja poszukiwawcza 73-letniej Marianny Bedyk, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Policja i straż pożarna przeczesują lasy, zarośla i zbiorniki wodne, aby odnaleźć seniorkę. Nad okolicą latał śmigłowiec Komendy Głównej Policji.

Zaginięcie seniorki w powiecie płockim

W środę, 20 sierpnia, około godziny 14:00, Marianna Bedyk wyszła z domu w miejscowości Nowe Wymyśle, gdzie przebywała u rodziny. Od tamtej pory nikt jej nie widział, ani nie słyszał.

Rysopis Zaginionej

Policja apeluje o pomoc w identyfikacji zaginionej. Marianna Bedyk w chwili zaginięcia ubrana była w:

  • niebieską bluzkę z długim rękawem,
  • czarną spódnicę w białe kwiaty,
  • białe klapki.

Rysopis zaginionej:

  • wzrost: około 170 cm,
  • budowa ciała: szczupła,
  • włosy: krótkie, siwe.

W poszukiwaniach uczestniczą policjanci z Komendy Miejskiej, Oddziału Prewencji Policji w Płocku oraz Komisariatu Policji w Gąbinie. Do akcji włączyli się również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gąbina, Dobrzykowa, Juliszewa, Zaździerza, Czermna oraz Nowego Kamienia.

Ogromne siły policji. Pani Marianny szuka nawet śmigłowiec KGP

Teren poszukiwań jest bardzo trudny – to głównie lasy, gęste zarośla i zbiorniki wodne. W akcji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym psy tropiące, drony z kamerami termo i noktowizyjnymi, łodzie oraz policyjny śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich, którzy widzieli Mariannę Bedyk lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami telefonów: 47 705 16 00; 47 705 16 01 lub 112. Każda informacja może być na wagę złota!

